Nuevo subsidio en el NEA: el rol clave de Formosa para el esquema tarifario

El ministro de Gobierno, Justicia, Seguridad y Trabajo de Formosa, Jorge Abel González, resaltó el rol estratégico que cumplió la empresa provincial REFSA en las gestiones técnicas e institucionales que permitieron avanzar en la normativa del nuevo esquema de subsidios energéticos para las zonas de extremo calor, establecido por la Resolución N° 592/2025 de la Secretaría de Energía de la Nación.

En declaraciones a la Agencia de Noticias Formosa (Agenfor), el funcionario se refirió a la reciente normativa y advirtió que “muchas personas hablan desde el desconocimiento”, aludiendo a expresiones públicas de sectores de la oposición. En ese marco, enfatizó que la resolución “establece un sistema de subsidio para las zonas de extremo calor” y que en su propio texto se reconoce de manera explícita el aporte técnico realizado por las empresas distribuidoras de energía de Formosa y Mendoza.

González subrayó que este reconocimiento no es un dato menor, ya que demuestra que el beneficio no surgió de manera espontánea, sino como resultado de gestiones concretas. “Si no se reconoce esto, parecería que todo se dio por arte de magia, cuando en realidad estas medidas requieren trabajo técnico y gestiones permanentes, especialmente en un contexto donde se observan dificultades del Estado nacional para implementar políticas públicas en beneficio de la población”, sostuvo.

En contraposición, el ministro destacó la actitud del Gobierno de Formosa, que “persiste en el compromiso de gestionar todas las veces que sea necesario aquello que resulte beneficioso para su pueblo”, aun en escenarios complejos a nivel nacional.

Al referirse a la implementación del nuevo esquema, González advirtió que es justamente en los consumos de las zonas muy cálidas donde aparecen mayores complejidades. En ese sentido, indicó que el Defensoría del Pueblo de Formosa, a través de su titular José Leonardo Gialluca, viene brindando información detallada sobre el funcionamiento del nuevo Sistema de Subsidios Energéticos Focalizados (ReSEF), que aún no fue puesto en ejecución por el Gobierno nacional.

Hasta tanto ello ocurra, aclaró el ministro, las facturas de energía eléctrica emitidas en la provincia continúan bajo el régimen anterior de subsidios (RASE). Esto implica que quienes ya se encuentran inscriptos no deben volver a realizar el trámite, ya que el beneficio se mantiene de manera automática.

Con la puesta en marcha del nuevo sistema, el acceso al subsidio estará determinado por el nivel de ingresos del hogar. Podrán recibirlo aquellos cuyos ingresos no superen el equivalente a tres canastas básicas totales. A diferencia del esquema vigente, desaparecerán las categorías N1, N2 y N3, quedando solo dos segmentos: usuarios con subsidio y usuarios sin subsidio.

En el caso específico de las provincias consideradas “muy cálidas”, como Formosa, el subsidio cubrirá consumos de hasta 550 kWh mensuales durante enero, febrero y diciembre de 2026. Para el resto del año, los topes serán de 300 kWh mensuales entre mayo y agosto, y de 150 kWh en marzo, abril, septiembre, octubre y noviembre.

Finalmente, González recordó que para realizar consultas o actualizar datos, los usuarios pueden ingresar a las plataformas oficiales www.argentina.gob.ar/miargentina y www.tramitesadistancia.gob.ar, o bien dirigirse a la Defensoría del Pueblo de Formosa, ubicada en Padre Grotti 831, en la ciudad capital, donde se brinda atención de lunes a viernes en horarios matutinos y vespertinos. También se encuentran habilitadas líneas telefónicas y correos electrónicos para asesoramiento y recepción de consultas.