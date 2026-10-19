"Soy dialoguista, no soy comprable": en el Día de la Lealtad, Insfrán denunció el abandono de Milei

Durante el acto por el 81° aniversario del Día de la Lealtad Peronista, el gobernador Gildo Insfrán cuestionó al Gobierno de Javier Milei por la interrupción de fondos nacionales, la suspensión de obras públicas y el recorte de recursos destinados a las provincias. Además, el mandatario sostuvo que su administración afronta con recursos propios obligaciones que, según denunció, corresponden al Estado nacional.

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"Yo hace tres años que no hablo con ningún funcionario de Nación y no es que yo no sea dialoguista, yo dialogo con quien quiera, lo que yo no soy es comprable", afirmó Insfrán ante una multitud de militantes y jóvenes peronistas realizado el sábado 17 de octubre en el Galpón "G" del Paseo Costanero de la capital de Formosa. En su discurso, reclamó defender la soberanía, los derechos sociales y el federalismo, y convocó a construir una alternativa política para las elecciones presidenciales de 2027.

El presidente del Partido Justicialista de Formosa también cuestionó a los representantes libertarios de la provincia que ocupan cargos en el Gobierno nacional. Según afirmó, no consiguieron recursos para el distrito y dejó como ejemplo la paralización de obras de infraestructura.

Los fondos nacionales que reclama Formosa

Insfrán sostuvo que la administración nacional aplica el ajuste sobre las provincias y los sectores más vulnerables. En particular, señaló que Formosa financia con recursos del Tesoro provincial obligaciones vinculadas con la previsión social y el incentivo docente. "A Formosa, por no ceder su caja de previsión social, el Gobierno nacional le debe casi 400 mil millones de pesos y ese déficit seguimos pagando con el Tesoro de la provincia de Formosa, para que nuestros jubilados no sientan que es un esfuerzo", afirmó.

El mandatario también cuestionó la interrupción del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), que, según recordó, había sido establecido por ley después de los reclamos del sector educativo: "El FONID, que la Carpa Blanca puesta por los gremios docentes lograron por ley, ahora desconocen, no nos envían; pero en Formosa los docentes cobran el Fondo Provincial de Incentivo Docente (FOPID) con recursos del Tesoro de la Provincia".

En ese contexto, Insfrán criticó el objetivo de déficit cero del Gobierno nacional y aseguró que se sostiene a costa de las provincias y de los sectores con menores ingresos. Además, denunció que la administración de Milei suspendió 53 obras financiadas por Nación en Formosa.

El reclamo por las obras y el federalismo

El gobernador insistió en que las provincias deben defender los recursos que les corresponden y cuestionó a los dirigentes que, según su interpretación, priorizan acuerdos individuales por encima de los intereses colectivos: "Necesitamos que el pueblo argentino despierte, empecemos a defender nuestra soberanía, los derechos de los más pobres, jubilados, discapacitados, respetar el federalismo".

Insfrán también cuestionó el discurso oficial sobre la libertad y el orden. Al referirse a la situación social en la Ciudad de Buenos Aires, preguntó dónde queda la justicia social cuando hay familias que no pueden afrontar el alquiler ni los servicios y terminan en situación de calle.

Además, criticó la represión de las fuerzas de seguridad nacionales contra manifestantes en las inmediaciones del Congreso el jueves 15 de octubre y sostuvo que las imágenes le recordaron "a la época de la dictadura".

El Modelo Formoseño y la participación juvenil

El acto tuvo a los jóvenes como protagonistas, con intervenciones de Brenda, de Villa General Güemes, y Agustín, de la capital provincial. Ambos defendieron el Modelo Formoseño y reivindicaron la participación política de las nuevas generaciones: "Cuando hablamos del Modelo Formoseño no es un invento nuestro, es un modelo basado en la doctrina nacional justicialista y actualizado a las necesidades de los tiempos. Cuando veo a los jóvenes aquí ¡que alegría! quiere decir que el Modelo está germinando, ustedes son el presente y futuro de nuestra provincia y nuestra Patria".

El gobernador también pidió evitar disputas internas por su sucesión y llamó a sostener la unidad del peronismo. "No se cieguen compañeros en quien me va a suceder, eso no importa", sostuvo, antes de recordar que la doctrina justicialista debe actualizarse según las necesidades de la sociedad.

Finalmente, Insfrán convocó a los militantes a trabajar para que el peronismo vuelva a conducir el Gobierno nacional en las próximas elecciones presidenciales. "Tenemos que encender esa llama que está en el corazón de cada uno de nosotros para que en el 27 tengamos en Casa Rosada un presidente o presidenta que sea verdaderamente representante de todos los argentinos y defienda sus derechos", concluyó.