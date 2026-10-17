"El hito fundacional del Movimiento Nacional": Gildo Insfrán celebró el Día de la Lealtad

En el marco del Día de la Lealtad Peronista, el gobernador Gildo Insfrán conmemoró a la imagen del fundador del movimiento, Juan Domingo Perón. A 81 años de la movilización histórica, el mandatario provincial reivindicó las banderas políticas del partido. Además, el PJ de Formosa anunció su acto en el Galpon B de la capital.

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"Hoy celebramos el hito fundacional del Movimiento Nacional y Popular y un acontecimiento central de la historia Argentina", detalló en sus redes sociales Gildo Insfrán.

"La lealtad a la doctrina que nos legó Juan Domingo Perón y a las banderas históricas de la independencia económica, la soberanía política y la justicia social, deben ser el faro que guíe a la unidad del peronismo para luchar por la felicidad del pueblo y la grandeza de la Patria", concluyó

Acto por el 17 de octubre

El Partido Justicialista de Formosa realizará este sábado 17 de octubre un acto por el Día de la Lealtad Peronista. La convocatoria será a las 17.15 en el Galpón “G” del Paseo Costanero de la ciudad capital y estará encabezada por el presidente del PJ provincial, Gildo Insfrán.

La dirigente peronista Ana María del Riccio convocó a participar de la jornada y sostuvo que el 17 de octubre es una fecha que conecta la historia del movimiento con los desafíos del presente. En ese sentido, afirmó que la conmemoración “nos interpela como justicialistas” y expresó su expectativa de construir un futuro diferente a partir del Modelo Formoseño y la conducción del gobernador.

“Desde Formosa, en el norte de la Patria, se ilumina otro 17, con un pueblo feliz y una Patria grande, tal como lo anhelamos como justicialistas”, manifestó Del Riccio a medios locales.

En la convocatoria, la dirigente también reivindicó las banderas históricas del peronismo, al que definió como un movimiento revolucionario que construyó una cultura política antiliberal. Según planteó, esos principios mantienen su vigencia frente a las políticas del Gobierno nacional de Javier Milei, al que cuestionó por la ausencia del Estado.

En ese contexto, Del Riccio señaló que existe una “resistencia peronista” sustentada en los principios y la doctrina del movimiento, cuyo punto de partida identificó con el 17 de octubre de 1945. Aquella jornada marcó el surgimiento de un movimiento político que, según destacó, expresó las ideas y las realizaciones de los gobiernos de Juan Domingo Perón junto a Eva Perón.

Por último, remarcó que el peronismo impulsó una Argentina con igualdad de derechos laborales y sociales, además de una defensa integral de la soberanía nacional. También destacó la promoción de la cultura nacional, la tercera posición y el concepto de comunidad organizada como parte de su legado político.