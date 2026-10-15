El gobernador Gildo Insfrán se reunió con pastores evangélicos en Formosa

En el marco de la realización del Congreso Profético que se realizará en Formosa, el gobernador Gildo Insfrán recibió en la Casa de Gobierno al exfutbolista brasileño y predicador evangelista, Dani Alves. El encuentro se realizará entre hoy y mañana en la Iglesia Centro de Gloria de Formosa.

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El mandatario provincial mantuvo un encuentro con el exdefensor del Barcelona junto a pastores evangelistas de Brasil y expresó en sus redes sociales que sea un "encuentro de fe y en sus próximas actividades". El encuentro religioso El Impacto de su Gloria, organizado por el Ministerio Internacional Centro de Gloria propone fortalecer la fe cristiana con una propuesta centrada en la fe, y la experiencia espiritual.

Según la información publicada por medios locales y nacionales, las actividades se desarrollarán en la ciudad de Formosa, en la avenida Ana Esther de Cánepa 1225, en el barrio República Argentina. La convocatoria también incluye a Ramón Leiva, Jesús Trinidad y Tomy Abdon.

Su llegada a Formosa forma parte de una agenda de actividades en la Argentina que también contempla presentaciones en Salta durante el 19 y el 20 de octubre, según las publicaciones periodísticas sobre su visita. El Congreso Profético “El Impacto de su Gloria” reunirá en la capital formoseña a referentes religiosos y fieles en torno a una propuesta de fe cristiana, con Dani Alves como uno de sus principales invitados.

Alerta por la inflación

Frente a la crisis que atraviesa la sociedad con un alza en inflación, el defensor del Pueblo de Formosa, José Leonardo Gialluca, cuestionó el impacto de la política económica nacional en los ingresos de las familias y advirtió que la desaceleración no se traduce en una recuperación del poder adquisitivo. También criticó las decisiones de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre la Ley de Tierras Rurales y reclamó que el tribunal actúe dentro de sus atribuciones constitucionales.

Gialluca sostuvo que, pese a "la desaceleración de la inflación", los hogares argentinos continúan perdiendo capacidad de compra. En ese sentido, describió un escenario de retracción del consumo y de la actividad económica que, según señaló a Nea Hoy, profundiza el círculo recesivo.

El funcionario también cuestionó el alcance del índice de precios que publica el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Según explicó, el indicador registra el ritmo de aumento de los precios, pero no refleja por sí solo el costo de vida acumulado ni la evolución de los ingresos. “Mide solamente el ritmo de aumento de los precios, no el costo de vida acumulado y menos el nivel de los ingresos”, afirmó.

En esa línea, el defensor del Pueblo planteó que el aumento de los gastos esenciales reduce el dinero disponible de los trabajadores para afrontar sus necesidades cotidianas. Alquileres, tarifas, medicamentos y deudas con tarjetas de crédito forman parte de los compromisos que presionan sobre los presupuestos familiares.

“Son millones los trabajadores que se preguntan cuánto del salario queda disponible después de pagar el alquiler, las tarifas, los medicamentos, las tarjetas de crédito y el resto de los gastos que no pueden evitarse”, expresó.