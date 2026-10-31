Con un software diseñado en la provincia, Formosa monitorea los aprendizajes de estudiantes secundarios

El Gobierno de Formosa inició una nueva etapa del Operativo 2026 del Programa de Evaluación de Aprendizajes en Formosa (PEAF), destinado a estudiantes de 1° y 2° año de escuelas secundarias públicas y privadas de la ciudad capital. La iniciativa incorpora una plataforma digital desarrollada íntegramente en la provincia que permite monitorear los resultados de las evaluaciones en tiempo real y utilizar esa información para fortalecer la planificación pedagógica.

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El operativo es impulsado por el Ministerio de Cultura y Educación, a través de la Dirección de Planeamiento Educativo y la Dirección de Educación Secundaria. Según destacaron desde la cartera educativa, se trata del primer sistema digital de monitoreo y evaluación de desempeños educativos en tiempo real del país.

La herramienta fue diseñada por el Instituto Politécnico Formosa “Dr. Alberto Marcelo Zorrilla” y cuenta con la participación articulada de distintos organismos provinciales. Los equipos técnicos de Planeamiento Educativo intervienen como aplicadores, mientras que el personal del Politécnico garantiza el funcionamiento de la plataforma y el Sistema Integrado de Gestión Educativa Formoseña (SIGEF) brinda soporte técnico y conectividad.

El ministro de Cultura y Educación, Julio Aráoz, destacó que el PEAF es resultado de una política de trabajo conjunto entre el Gobierno provincial, la Secretaría de Ciencia y Tecnología y el Instituto Politécnico Formosa.

En ese sentido, puso el acento en la soberanía tecnológica y en la capacidad de desarrollar herramientas propias para el sistema educativo. Explicó que los estudiantes interactúan con las computadoras para realizar evaluaciones estandarizadas, cuyos datos e información pueden obtenerse de manera inmediata.

Aráoz señaló que esta modalidad agiliza el procesamiento de los resultados y permite contar con información oportuna para orientar las decisiones pedagógicas. De esta manera, los equipos educativos pueden disponer de datos que sirvan como insumo para planificar acciones y trabajar en la mejora continua de la calidad educativa.

Formosa destacó su gestión educativa por encima de la media nacional

La consultora Politiké destacó la gestión educativa de Formosa, que registra 1.562 obras de infraestructura escolar y resultados académicos superiores al promedio nacional en Lengua y Matemática. Según el informe, la provincia se encuentra entre las cuatro jurisdicciones del país que superaron la media nacional en desempeño educativo y obtuvo los mejores resultados de la región del Nordeste Argentino (NEA).

De acuerdo con el relevamiento, elaborado a partir de datos del Ministerio de Cultura y Educación provincial, las obras realizadas durante la actual gestión equivalen a 25,7 por cada 10.000 habitantes. Desde la consultora señalaron que la inversión en infraestructura forma parte de una política educativa que busca sostener la presencia de establecimientos en todo el territorio y ampliar las oportunidades de acceso a la educación pública.

En relación con el desempeño académico, Politiké resaltó que el 77% de los estudiantes formoseños alcanzó niveles satisfactorios y avanzados en Lengua, por encima del 76,9% registrado a nivel nacional.

En Matemática, el resultado provincial también superó la media argentina: Formosa llegó al 57,3%, frente al 55% del promedio nacional. Según el informe, estos indicadores ubican a la provincia entre las jurisdicciones que obtuvieron resultados superiores a la media del país.

La consultora destacó que estos datos se enmarcan en una política que considera a la educación pública como una cuestión de Estado y como una herramienta para ampliar las oportunidades de desarrollo de la población.