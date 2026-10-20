Formosa integra la inteligencia artificial a una política educativa centrada en el uso responsable de la tecnología

Formosa continúa con su programa de educación digital integral y sumó una nueva jornada de capacitación sobre inteligencia artificial en la localidad de El Colorado. La iniciativa, impulsada por el Gobierno provincial a través de Consuma Conciencia, busca promover el uso responsable de la tecnología, prevenir riesgos digitales y abordar los desafíos que plantean las nuevas herramientas en la educación y los vínculos humanos.

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La actividad reunió a docentes y estudiantes de los niveles Inicial, Primario, Secundario y Superior. Durante el encuentro se desarrolló el tercer módulo del programa, centrado en los usos, las oportunidades y los desafíos de la inteligencia artificial en los ámbitos educativos y sociales.

El subsecretario de Defensa al Consumidor y Usuario, Edgar Pérez, destacó en diálogo con medios locales el alcance de la propuesta y afirmó que Formosa es la única provincia que aborda la educación digital integral de manera sistémica desde el Ministerio de Cultura y Educación.

"Formosa es la única provincia en la Argentina que encaró este tema de la educación digital integral desde lo sistémico dentro del propio Ministerio de Cultura y Educación, atravesando a todos los niveles educativos, tanto la gestión pública como privada", sostuvo el funcionario.

Tecnología, educación y prevención de riesgos

Las capacitaciones son gratuitas y buscan incorporar al ámbito educativo temas vinculados con el uso de pantallas, la inteligencia artificial y los derechos de los consumidores. Según Pérez, la propuesta apunta a profundizar el trabajo que realizan los docentes y facilitar el acceso a información, bibliografía y contenidos disponibles en plataformas digitales.

"Se encaran temas que realmente son disruptivos en nuestra sociedad y que merecen que la educación pública también los aborde, profundizando el trabajo docente que se lleva adelante", señaló.

El programa contempla encuentros presenciales a cargo de equipos de la Subsecretaría de Defensa al Consumidor y Usuario y del Instituto de Asistencia Social (IAS). Además, las actividades se trasladan a las aulas para que los contenidos puedan trabajarse con estudiantes y sus familias. "El objetivo es que sea una herramienta transformadora que le sirva al docente y también al alumno", explicó Pérez.

El funcionario remarcó que la propuesta incluye a las familias como parte del proceso educativo. En ese sentido, señaló que desde el Nivel Inicial se promueve el trabajo conjunto entre las instituciones y los padres para abordar el uso de las tecnologías desde una perspectiva integral.

El impacto de la inteligencia artificial en los vínculos

Uno de los ejes de las jornadas es analizar las consecuencias del uso de las herramientas digitales, más allá de su funcionamiento técnico. La iniciativa busca que docentes y estudiantes puedan reconocer riesgos, comprender sus efectos y desarrollar prácticas responsables.

"La educación digital integral es uno de los temas desafiantes para estos tiempos", afirmó Pérez, quien aclaró que las capacitaciones no se limitan a enseñar a utilizar dispositivos o aplicaciones.

"No se viene a enseñar cómo manejar el instrumento tecnológico, sino las causas y las consecuencias, y cómo hacerlo de la mejor manera, sin olvidarnos de la cuestión emocional que tantos conflictos genera hoy en nuestros niños y adolescentes", agregó.

Desde el programa plantean que la formación debe acompañar los cambios tecnológicos y brindar herramientas para que estudiantes, docentes y familias puedan desenvolverse de manera segura en los entornos digitales. Por eso, Pérez definió la iniciativa como "una tarea permanente", con actividades que buscan integrar la educación digital a los distintos niveles de enseñanza y promover el consumo responsable de tecnología.