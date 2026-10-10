Con más de 1.500 obras, Formosa destacó su gestión educativa con resultados por encima de la media nacional

La consultora Politiké destacó la gestión educativa de Formosa, que registra 1.562 obras de infraestructura escolar y resultados académicos superiores al promedio nacional en Lengua y Matemática. Según el informe, la provincia se encuentra entre las cuatro jurisdicciones del país que superaron la media nacional en desempeño educativo y obtuvo los mejores resultados de la región del Nordeste Argentino (NEA).

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De acuerdo con el relevamiento, elaborado a partir de datos del Ministerio de Cultura y Educación provincial, las obras realizadas durante la actual gestión equivalen a 25,7 por cada 10.000 habitantes. Desde la consultora señalaron que la inversión en infraestructura forma parte de una política educativa que busca sostener la presencia de establecimientos en todo el territorio y ampliar las oportunidades de acceso a la educación pública.

En relación con el desempeño académico, Politiké resaltó que el 77% de los estudiantes formoseños alcanzó niveles satisfactorios y avanzados en Lengua, por encima del 76,9% registrado a nivel nacional.

En Matemática, el resultado provincial también superó la media argentina: Formosa llegó al 57,3%, frente al 55% del promedio nacional. Según el informe, estos indicadores ubican a la provincia entre las jurisdicciones que obtuvieron resultados superiores a la media del país.

La consultora destacó que estos datos se enmarcan en una política que considera a la educación pública como una cuestión de Estado y como una herramienta para ampliar las oportunidades de desarrollo de la población.

Escuelas distribuidas en toda la provincia

El informe también analizó la distribución territorial de las unidades educativas. Según los datos relevados, alrededor del 58% de los establecimientos se encuentra en el este formoseño, mientras que el 42% está localizado en el oeste. La organización territorial se estructura a través de 19 Delegaciones Zonales.

La regionalización realizada por Politiké comprende, en el este, los departamentos Formosa, Pilcomayo, Pirané, Laishí y Pilagás; y, en el oeste, Patiño, Ramón Lista, Matacos y Bermejo.

De acuerdo con el Censo 2022 citado en el estudio, Formosa cuenta con 607.419 habitantes: el 78% reside en el este y el 22% en el oeste provincial. En ese contexto, el relevamiento destacó la presencia de establecimientos educativos en ambas regiones y su distribución en función de las características demográficas.

El departamento Formosa concentra cerca de una cuarta parte de la población provincial y aproximadamente el 20% de las unidades educativas. A su vez, el mapa de densidad muestra una mayor concentración de instituciones en la capital y otros núcleos poblacionales del este, mientras que en sectores del oeste los establecimientos aparecen más dispersos.

Desde Politiké señalaron que esta distribución se relaciona con la ubicación de las localidades y las características de sus poblaciones, y destacaron la importancia de garantizar el acceso a la educación obligatoria en todo el territorio.

La consultora vinculó las 1.562 obras educativas con una política de infraestructura que busca sostener las condiciones edilicias de las instituciones en distintos puntos de Formosa. También reivindicó el enfoque territorial de las intervenciones, con el objetivo de que los estudiantes puedan formarse en sus propias comunidades.

En ese sentido, el informe sostuvo que la educación pública provincial se concibe como una herramienta de inclusión y de igualdad de oportunidades, con presencia tanto en zonas urbanas como en localidades más pequeñas y dispersas.