Soberanía energética en La Rioja: cómo es el proyecto para extender la cobertura eléctrica provincial

El Gobierno de La Rioja desarrolla distintas iniciativas para ampliar el acceso a la electricidad en zonas rurales y fortalecer la generación de energías renovables. Entre ellas se encuentra el programa de Soberanía Energética Rural que busca garantizar el suministro a familias que viven en parajes alejados y donde la extensión de las redes convencionales presenta dificultades por las distancias, las características del terreno y los costos de infraestructura.

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El programa contempla la instalación de paneles solares, baterías de almacenamiento y sistemas eléctricos domiciliarios, explicó en diálogo con el equipo de Aquí & Ahora el subsecretario de Energía provincial, Aldo Morales, y detalló que las familias beneficiarias reciben un freezer inverter de 280 litros para facilitar la conservación de alimentos.

"Estos sistemas vienen a cambiar la vida de estas familias", destacó el funcionario, quien señaló que el acceso a la electricidad también permite incorporar electrodomésticos, televisión y conexión a internet.

Parques solares para reducir costos municipales

Morales enfatizó la relevancia del desarrollo de parques solares municipales, una estrategia clave orientada a abastecer de forma limpia y limpia parte de la demanda energética que exige el alumbrado público local. Con este despliegue de infraestructura, la iniciativa busca reducir de forma directa la factura eléctrica de las comunas, además de optimizar el uso de los fondos públicos y aliviar la presión sobre los presupuestos de las gestiones locales.

En una proyección a más largo plazo, la meta trazada busca que cada departamento logre la autosuficiencia energética, que produce la totalidad del consumo que requiere. Esta propuesta se alinea de manera integral con las políticas públicas provinciales dirigidas a diversificar la matriz de generación con recursos renovables y consolidar una mayor autonomía energética a nivel regional.

La experiencia riojana y el intercambio con otras provincias

El subsecretario resaltó el avance sostenido de las energías renovables en La Rioja y destacó el notable interés que la estrategia provincial despertó en representantes de otras jurisdicciones. Además, enfatizó que la experiencia riojana en el sector se transformó en un punto de referencia para distintos gobiernos locales que buscan transformar sus matrices energéticas.

En ese sentido, valoró de manera especial la reciente comitiva de autoridades de Misiones que viajó a la provincia para recorrer las instalaciones de los parques eólico y solar de Arauco. El objetivo central de la visita fue analizar de primera mano el funcionamiento técnico y operativo de dichos complejos para evaluar la viabilidad de replicar modelos similares en suelo misionero.

Finalmente, reafirmó el compromiso social de la gestión y aseguró que la meta final es garantizar la cobertura total del suministro. "Somos firmes creyentes de que vamos a llegar a cumplir en algún momento con llevar energía a cada uno de los pobladores de la provincia", concluyó.