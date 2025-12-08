Familias de desaparecidos siguen sin respuestas un año después de la caída de Asad

FOTO DE ARCHIVO. Una mujer que asiste a una conferencia de prensa sostiene un cartel en árabe que dice "Nuestros mártires no son números", en Damasco, Siria

Un año después de la destitución del dictador Bashar al-Asad en Siria, poco ha cambiado en la desesperada búsqueda de Amina Beqai. Vuelve a teclear el nombre de su marido desaparecido en un buscador de internet, esperando respuestas a una pregunta de hace 13 años. En vano.

Beqai no tiene a quién recurrir.

La Comisión Nacional de Personas Desaparecidas, creada en mayo, ha estado reuniendo pruebas de desapariciones forzadas bajo el régimen de Asad, pero aún no ha ofrecido a las familias ninguna pista sobre las 150.000 personas que se calcula que desaparecieron en sus tristemente célebres prisiones.

Entre ellas se encuentran Mahmoud, esposo de Beqai, detenido por las fuerzas de seguridad sirias en su casa cerca de Damasco el 17 de abril de 2012, y su hermano Ahmed, detenido en agosto de ese mismo año.

El derrocamiento de Asad suscitó inicialmente la esperanza de que los registros de las prisiones pudieran decir a las familias si sus seres queridos habían muerto, cuándo y cómo. Las fosas comunes excavadas por las fuerzas de Asad en toda Siria podrían ser exhumadas. Las víctimas podrían ser enterradas adecuadamente.

Nada de eso ha ocurrido.

"Ha pasado un año. No han hecho nada... ¿Se puede pensar que ni siquiera hayan conseguido los documentos de estos hombres? Lo que queremos es que nos muestren la verdad", dijo Beqai a Reuters.

ESPERANZAS QUE SE DESVANECEN

Cuando los rebeldes arrasaron las ciudades sirias el año pasado camino de la toma de Damasco, se apresuraron primero a las cárceles, abriendo de par en par las puertas para liberar a miles de prisioneros desconcertados.

El 8 de diciembre de 2024, horas después de que Asad huyera a Rusia, los rebeldes liberaron a decenas de presos de Sednaya, apodada "el matadero humano" por Amnistía Internacional por las torturas y ejecuciones a escala industrial que allí se llevan a cabo.

Entre los detenidos que emergieron no se encontraban los seres queridos de Beqai.

"Cuando se abrieron las cárceles y no volvieron, fue el shock. Ahí se acabó la esperanza, murió de verdad", dijo Beqai. Pero exige saber cómo, cuándo y dónde pudieron morir su esposo y su hermano.

Sin noticias de la comisión nacional, Beqai dijo que se había "obsesionado" con su búsqueda en internet, rastreando fotografías de detenidos muertos y escaneando documentos de prisiones publicados por medios de comunicación sirios que entraron en cárceles y dependencias de seguridad tras la caída de Asad.

"Lo único que me queda por hacer es sentarme y buscar", afirma.

Esos documentos han revelado información crucial.

Sarah al-Khattab vio por última vez a su marido dirigiéndose a una comisaría en el sur de Siria el 9 de febrero de 2019 para reconciliarse con el Gobierno de Asad tras años refugiado con los insurgentes.

Desde entonces no ha vuelto a tener noticias de él.

Una hoja de cálculo de prisioneros muertos de Sednaya a la que tuvo acceso Reuters tras la caída de Asad incluía su nombre, Ali Mohsen al-Baridi, fechando su muerte el 22 de octubre de 2019 por "parada de pulso y respiración" con órdenes de que el cuerpo no fuera entregado a su familia.

Reuters transmitió su hallazgo al Centro Sirio para la Justicia y la Rendición de Cuentas, un grupo de defensa que trabaja con familias de desaparecidos, que informó a Khattab.

Con información de Reuters