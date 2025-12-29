La senadora López analizó la aprobación del Presupuesto y advirtió que el Gobierno "no trabaja con diálogo, sino con el látigo"

La aprobación del Presupuesto nacional en el Senado volvió a poner en evidencia las tensiones entre el Gobierno nacional y las provincias, en medio de fuertes cuestionamientos de la oposición. Desde La Rioja, la senadora Florencia López cuestionó la forma en que el Ejecutivo consiguió los apoyos necesarios y denunció que “no trabaja ni con consensos ni con diálogo, sino con la billetera o con el látigo”.

En diálogo con El Destape Radio, la senadora riojana Florencia López analizó el debate del Presupuesto y señaló que uno de los ejes centrales de la sesión fue la distribución de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y su incidencia en el acompañamiento legislativo. En ese marco, desde la oposición advirtieron que, tras meses sin giros significativos a las provincias, el Gobierno nacional aceleró la asignación de fondos en la antesala del tratamiento del proyecto.

Al respecto, López denunció: "Durante todo el año no distribuyeron prácticamente nada a las provincias y, menos de 24 horas antes de que se trate el Presupuesto en la Cámara de Diputados, distribuyeron el 50% de los fondos”.

"Llama la atención que los senadores y diputados nacionales que habitualmente acompañaron estas leyes pertenezcan justamente a las provincias que recibieron esos recursos”, agregó la riojana.

La senadora riojana también cuestionó el rumbo económico del Gobierno nacional y puso en duda el relato oficial del “todo marcha según el plan”. Según planteó, esa consigna busca encubrir una situación crítica de las finanzas públicas y la falta de dólares en la economía.

"¿El plan de qué? El plan de prender fuego el país, porque no tienen plata en las reservas. El Banco Central está con 18 mil millones de dólares en rojo", sostuvo.

La Ley Bases como antecedente del ajuste

Al analizar los antecedentes del actual debate presupuestario, la senadora Florencia López vinculó la aprobación del Presupuesto con el proceso legislativo que permitió la sanción de la Ley Bases, a la que señaló como un punto de inflexión en la relación entre el Gobierno nacional y las provincias. En ese marco, recordó el modo en que se construyó la mayoría parlamentaria para su aprobación y cuestionó con dureza sus consecuencias económicas y sociales.

“Recordemos que la Ley Bases salió empatada y tuvo que desempatar la vicepresidenta Victoria Villarruel. Si no hubiera existido ese voto comprado, el Gobierno no sacaba una ley perjudicial para todo el pueblo argentino”.

En la misma línea, López sostuvo que se trata de una norma que tuvo un impacto negativo directo en la actividad económica: “Una Ley que destrozó el empleo, las pymes, la economía local y el consumo; que generó los tarifazos, el aumento del combustible y una apertura indiscriminada de importaciones”.

Finalmente, la legisladora advirtió que ese esquema se replica en otras iniciativas impulsadas por el Ejecutivo nacional. “Tengo cientos de ejemplos del daño que provocó la Ley Bases, del decreto 70 y del presupuesto que pretendían votar, con un ajuste deliberado a las provincias, mientras representantes provinciales levantaban la mano como si nada”.