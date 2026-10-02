Más seguridad: Quintela pondrá en funciones a nuevos policías y agentes del Servicio Penitenciario en La Rioja

El gobernador Ricardo Quintela encabezará este viernes 2 de octubre el acto de designación y puesta en funciones de 272 oficiales y suboficiales de la Policía de la Provincia y del Servicio Penitenciario, que completaron su formación en el Instituto Superior de Formación Integral en Seguridad Pública (ISFISP).

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La ceremonia se realizará a las 8.30 en el Paseo Cultural Castro Barros y formalizará la incorporación de 217 personas a la Policía de la Provincia y 55 al Servicio Penitenciario, correspondientes a la promoción 2025. Del total de nuevos integrantes de la Policía, 184 son agentes formados en Capital, Chilecito y Chepes, mientras que los 33 restantes corresponden a oficiales.

Entre los agentes hay 85 egresados de Capital, de los cuales 38 son mujeres y 47 varones; 54 de Chilecito, con 27 mujeres y 27 varones; y 45 de Chepes, con 20 mujeres y 25 varones. Los 33 oficiales que se incorporarán a la fuerza están integrados por 11 mujeres y 22 varones.

55 nuevos integrantes del Servicio Penitenciario

El Servicio Penitenciario provincial sumará a sus filas a 55 nuevos integrantes, distribuidos en un cuerpo de 35 agentes y 20 oficiales. La nómina de agentes está compuesta por 19 mujeres y 16 varones, mientras que la camada de oficiales mantiene una representación paritaria integrada por 10 mujeres y 10 varones.

La puesta en funciones de esta nueva promoción permitirá reforzar el personal operativo de las instituciones involucradas. Con esta incorporación, el organismo busca optimizar el desarrollo de sus tareas y ampliar de forma directa su capacidad de servicio hacia la comunidad.

Nueva ley con cambios en la Policía, el Servicio Penitenciario y los controles

A finales de septiembre, la Cámara de Diputados de La Rioja aprobó por mayoría la nueva Ley de Seguridad Pública y de Convivencia Ciudadana, un proyecto impulsado por el Ejecutivo que reorganiza el funcionamiento institucional y refuerza el control sobre las fuerzas de seguridad.

La norma divide la estructura operativa en una Dirección de Seguridad para la Capital y una Dirección de Seguridad del Interior para los 17 departamentos restantes. Asimismo, la normativa potencia la prevención territorial mediante el fortalecimiento de la Policía Vecinal y los foros ciudadanos, que además dota por primera vez al Servicio Penitenciario Provincial de una Ley Marco propia para actualizar su funcionamiento y delimitar sus responsabilidades en las alcaidías.

Un pilar central de la nueva legislación es el esquema de transparencia y supervisión institucional, el cual se instrumenta a través de la creación de la Dirección General de Auditoría y Control, un organismo que contará con la participación de actores externos para evaluar el desempeño policial.