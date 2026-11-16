El gobernador de Santiago del Estero, Elías Suárez, encabezó una reunión de trabajo con responsables de las Zonas Viales y de las Agencias de Desarrollo Territorial para avanzar en la planificación de obras de infraestructura y acciones de acompañamiento productivo de cara a 2027. Durante la reunión se presentó el plan de mejoramiento integral de más de 1.400 kilómetros de caminos en distintos puntos de la provincia.

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El encuentro tuvo como objetivo coordinar la ejecución de los proyectos anunciados para el interior provincial y establecer una agenda conjunta que contemple las necesidades de las distintas regiones.

Entre los principales ejes se encuentran la mejora de los caminos, el fortalecimiento de la producción agropecuaria y la conectividad de las comunidades rurales con escuelas y centros de salud. La iniciativa apunta a facilitar el traslado de la producción agropecuaria y mejorar las condiciones de circulación para las familias que viven en zonas rurales.

Un plan vial de más de 1.400 kilómetros

Las intervenciones también buscan garantizar mejores conexiones con establecimientos educativos y centros sanitarios, además de fortalecer la integración territorial entre las localidades del interior. La planificación contempla la participación de las distintas Zonas Viales para organizar las tareas y coordinar las intervenciones de acuerdo con las necesidades de cada región.

Otro de los anuncios centrales fue la incorporación de siete nuevas Agencias de Desarrollo Territorial, que se sumarán a las 12 sedes que ya funcionan en la provincia. De esta manera, la red llegará a un total de 19 agencias destinadas a brindar asistencia técnica y acompañamiento a los productores.

Estos espacios cumplen un papel de articulación entre el Estado y el sector productivo, con presencia en distintas regiones y atención de las demandas vinculadas con la actividad agropecuaria. La ampliación de la red busca acercar herramientas y asesoramiento a los productores, además de fortalecer el acompañamiento estatal en el interior santiagueño.

Coordinación con municipios e instituciones

Durante el encuentro, Suárez también planteó la necesidad de profundizar el trabajo conjunto entre las áreas provinciales, los intendentes, los comisionados municipales y las instituciones locales. La articulación apunta a mejorar la organización de las obras y ampliar el alcance de las intervenciones en cada zona, tanto en materia de infraestructura vial como de asistencia al sector productivo.

Con estas medidas, el Gobierno provincial busca ordenar la agenda de obras y desarrollo territorial para 2027, con eje en la conectividad, la producción agropecuaria y el fortalecimiento de los servicios para las comunidades del interior.