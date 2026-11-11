Santiago del Estero mantiene un amplio operativo de prevención y asistencia ante la crecida de los ríos

El Gobierno de Santiago del Estero mantiene activo un operativo integral de prevención, monitoreo y asistencia ante el aumento del caudal de los ríos Dulce y Salado y las persistentes lluvias que afectan a distintos puntos de la provincia. A través del Comité de Emergencia, se coordinan trabajos de refuerzo de defensas, relevamientos territoriales y acompañamiento a las familias de más de diez departamentos. Además, permanecen habilitados centros de evacuados en La Banda, Termas de Río Hondo y localidades del interior.

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El dispositivo reúne a los ministerios de Obras Públicas, Desarrollo Social y Gobierno, junto con Vialidad Provincial, Defensa Civil y la Policía. Los organismos trabajan en conjunto con municipios y comisiones municipales para seguir la evolución de los cursos de agua y responder ante posibles desbordes.

El Ministerio de Obras Públicas desplegó maquinaria pesada y equipos técnicos para reforzar las defensas y facilitar el escurrimiento del agua en sectores considerados estratégicos.

Entre los puntos intervenidos se encuentran La Bajada, en el departamento Banda; Los Cardozos, en Capital; y Sunchi Tuyoj y Santos Lugares, en Pellegrini. En Nueva Esperanza, también dentro de ese departamento, se trabaja en el refuerzo de las defensas del puente sobre el río Horcones.

Las tareas incluyen además la limpieza de desagües en Bandera y el refuerzo de bordos en el Azud de Rincón de Esperanza, con acciones que alcanzan a los departamentos Sarmiento y Juan Felipe Ibarra.

Monitoreo en las zonas más expuestas

Defensa Civil mantiene relevamientos y recorridas en las localidades cercanas al río Salado, principalmente en los departamentos Pellegrini, Alberdi, Copo y Jiménez. Entre los puntos bajo vigilancia se encuentran Chañar Bajada, El Churqui, Villa Matoque y San Bernardo.

En la cuenca del río Dulce, los operativos se concentran en La Bajada, Salta Prolongación y sectores urbanos de La Banda. También se realizan tareas de seguimiento en Juanillo y Los Tolozas, en el departamento Atamisqui; Toro Pan, en Avellaneda; y distintos parajes de Salavina, entre ellos Sabagasta y Paso de Oscares.

Centros de evacuados y asistencia a las familias

El acompañamiento social se desarrolla mediante equipos territoriales que relevan las necesidades básicas de las familias afectadas.

Actualmente, funcionan centros de evacuados en Termas de Río Hondo, dos espacios en La Banda, San José del Boquerón —departamento Copo—, Colonia Siegel —Sarmiento— y Sabagasta —Salavina—. En San José del Boquerón ya reciben asistencia seis familias.

Desde el Comité de Emergencia señalaron que el monitoreo de los ríos Dulce y Salado continúa de manera permanente. Asimismo, recomendaron a los habitantes de las zonas ribereñas mantenerse atentos a las indicaciones de las autoridades locales y de las fuerzas de seguridad, ante posibles cambios en las condiciones hidrológicas.