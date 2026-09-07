Santiago del Estero presentará la 16ª edición de la Feria del Libro en La Rural: todos los detalles

El Gobierno de Santiago del Estero realizará este martes el lanzamiento oficial de la 16ª edición de la Feria Internacional del Libro de Santiago del Estero, uno de los principales encuentros culturales de la provincia. El acto se llevará a cabo en el Salón Ceibo de la Rural y contará con la presencia del gobernador Elías Suárez y del presidente de la Fundación El Libro, Christian Rainone.

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La presentación marcará el inicio de la agenda institucional de una nueva edición de la feria, que se desarrollará desde el miércoles 30 de septiembre hasta el domingo 4 de octubre. Durante cinco jornadas, el evento reunirá a autores, editoriales y público general en torno a la lectura, los libros y la producción cultural santiagueña.

En el marco del lanzamiento, el gobernador Elías Suárez realizará además una entrega de presentes institucionales a las autoridades de la Fundación El Libro. Se trata de dos publicaciones vinculadas con el patrimonio documental e institucional de Santiago del Estero.

Uno de los ejemplares corresponde a las Actas Capitulares de Santiago del Estero, mientras que el segundo es una reedición de la publicación Primeras constituciones provinciales de Santiago del Estero (1856-1864). Ambas obras forman parte del patrimonio histórico de la provincia y serán entregadas durante el acto oficial.

La Feria Internacional del Libro de Santiago del Estero volverá así a reunir a distintos actores vinculados con la actividad literaria y editorial. Autores y editoriales compartirán el espacio con lectores y público general, en una propuesta que busca poner en valor la producción cultural de la provincia.

La edición número 16 se extenderá durante cinco días y tendrá como eje la promoción de la lectura y el encuentro entre escritores, editoriales y lectores. A su vez, la presencia de representantes de la Fundación El Libro durante el lanzamiento refuerza el carácter institucional del evento.

Con el acto previsto para este martes en la Rural, Santiago del Estero dará el primer paso hacia una nueva edición de su Feria Internacional del Libro. La actividad se proyecta como un espacio para acercar la literatura al público y destacar el patrimonio documental y la producción cultural santiagueña.