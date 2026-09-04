Santiago del Estero fortalece su sistema de salud con un congreso internacional de ginecología

El gobernador Elías Suárez encabezó el acto de apertura del Congreso Nacional e Internacional de la Federación Argentina de Sociedades de Ginecología y Obstetricia (FASGO) realizado por primera vez en Santiago del Estero. El encuentro reunió el jueves a profesionales de la salud, residentes e investigadores y se extenderá hasta el sábado 5 de septiembre.

{{{htmlAmp}}}

Durante el acto de apertura, el gobernador destacó el impacto del congreso y vinculó su realización con el fortalecimiento de la atención sanitaria destinada a las mujeres: "Para mí es muy importante poder decirles que este congreso, sin duda, va a reflejar y compartir esos conocimientos y experiencia, y nos compromete a todos a mejorar nuestro servicio de salud en el cual venimos trabajando desde hace muchos años".

El mandatario también detalló la infraestructura sanitaria provincial y señaló que Santiago y La Banda cuentan con nueve hospitales de referencia y 92 centros de asistencia primaria (CAPS), mientras que el interior dispone de más de 47 hospitales y más de 430 puestos sanitarios distribuidos en todo el territorio.

Suárez destacó entre los objetivos del sistema de salud la necesidad de "mejorar la infraestructura, el equipamiento de los centros de salud y generar una mayor capacidad en nuestros recursos humanos, en cada médico y trabajador de la salud".

La innovación como norte

La edición 2026 del congreso tiene como eje la innovación científica, la capacitación y el fortalecimiento de la atención integral de la salud de la mujer. La realización del encuentro en la provincia también fue presentada como un paso hacia una mayor federalización del acceso al conocimiento médico.

La presidenta de la Sociedad de Obstetricia y Ginecología de Santiago del Estero, Mariela Fuentes Costilla, destacó el trabajo realizado para concretar la llegada del congreso a la provincia. "Este congreso comenzó a construirse prácticamente hace dos años. Fueron dos años de intenso trabajo, compromiso, reuniones, decisiones y desafíos. Si hoy Santiago del Estero y nuestra sociedad estamos aquí presentes, es porque muchas personas creyeron en nosotros y en nuestro trabajo incansable para hacerlo realidad", detalló.

Un encuentro de relevancia

Fuentes Costilla también remarcó la importancia de la premisa del encuentro "Las sociedades y sus expertos" como una forma de fortalecer una mirada federal e inclusiva dentro de la disciplina. Por su parte, el disertante internacional y nexo científico de la jornada, Adrián Gaspar, planteó la necesidad de ampliar la mirada sobre la ginecología y obstetricia.

"La ciencia nos brinda un piso firme, pero el conocimiento avanza cuando nos animamos a interrogar sus límites, explorar lo plausible y escuchar la experiencia clínica. Gracias por permitirnos construir juntos una ginecología más humana, integradora y consciente", indicó.

FASGO destacó el carácter federal

El presidente de FASGO, José Omar Latino, destacó que es la primera vez que un congreso argentino de la federación se realiza en Santiago del Estero. "Esto reafirma con hechos que FASGO pertenece a todo el país y que la ciencia no debe tener fronteras geográficas", sostuvo.

Durante el encuentro también se presentarán dos libros de consensos, uno de ginecología y otro de obstetricia, elaborados con la participación de las sociedades federadas de todo el país. Latino señaló además como objetivo que profesionales y residentes de distintas provincias tengan las mismas posibilidades de acceso al conocimiento y, en ese sentido, concluyó que "un residente de Jujuy, Chaco o Formosa tenga las mismas posibilidades de acceder al conocimiento que uno de Buenos Aires".