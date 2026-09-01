Alimentación e inclusión: Santiago del Estero inauguró una nueva planta de Labofarma para producir alimentos nutricionales

El gobernador de Santiago del Estero, Elías Suárez, encabezó la inauguración de la nueva planta de Labofarma S.A., ubicada en el Parque Industrial de La Banda. La empresa estará dedicada a la producción de alimentos funcionales y nutricionales en polvo y suplementos dietarios, con una inversión que busca fortalecer el desarrollo industrial, generar empleo local y sumar valor agregado a la producción provincial.

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Durante la apertura, Suárez recorrió las instalaciones de la planta junto a los socios gerentes de Labofarma, Jorge Llarul y María Guadalupe Suárez. Fue así que el mandatario visitó los laboratorios y las áreas destinadas a la producción, donde se implementarán procesos tecnológicos y controles de calidad bajo estrictos estándares y buenas prácticas de manufactura.

La nueva planta

La planta comenzará sus operaciones con una línea de productos vinculados a la nutrición y la salud. Entre ellos se encuentran leche en polvo modificada y vitaminizada para niños de entre 1 y 3 años, leche en polvo fortificada para mayores de 4 años y alimentos funcionales en polvo destinados a adultos y mujeres embarazadas.

Además, Labofarma producirá suplementos vitamínicos de alta gama orientados al rendimiento deportivo. Según explicó la empresa, la elaboración estará acompañada por procesos tecnológicos y controles de calidad destinados a garantizar altos estándares para los productos que lleguen al mercado.

El impulso a la industria y el empleo local

Durante la inauguración, Elías Suárez destacó la importancia de continuar fortaleciendo el entramado industrial de Santiago del Estero a través de proyectos que incorporen valor agregado, impulsen la innovación y generen nuevas oportunidades de empleo.

“Es un honor acompañar la inauguración de una nueva empresa santiagueña que demuestra que en Santiago del Estero el conocimiento puede transformarse en productos elaborados de alta calidad, incorporando mano de obra local”, afirmó el gobernador.

En ese sentido, Suárez remarcó el rol del Estado en el acompañamiento a las inversiones y al sector privado. “Desde el Estado apoyamos a quienes invierten y emprenden para que puedan concretar sus proyectos, porque esos sueños también representan el crecimiento de toda la provincia”, sostuvo.

El mandatario también planteó como objetivo consolidar a Santiago del Estero como un polo de desarrollo capaz de posicionarse en los mercados nacionales e internacionales a partir del trabajo, el conocimiento y la iniciativa de sus empresas y emprendedores.

La articulación entre el Estado y el sector privado

Por su parte, el gerente Jorge Llarul destacó el acompañamiento de las autoridades provinciales y definió la apertura de la planta como la concreción de un proyecto familiar basado en el desarrollo científico y tecnológico local. El empresario señaló que la articulación entre el Estado, la producción y la innovación fue un factor importante para sostener el crecimiento de la provincia durante las últimas dos décadas.

“Esto demuestra que cuando se unen los objetivos del sector privado y del Estado, la sociedad crece”, afirmó Llarul.

Asimismo, sostuvo que la nueva planta refleja la capacidad del conocimiento científico desarrollado en Santiago del Estero para convertirse en productos industrializados de alto valor agregado. De esta manera, la empresa busca consolidar a la innovación y al desarrollo tecnológico como motores del crecimiento industrial y empresarial de la provincia.