Santiago del Estero avanza con nuevas herramientas para fortalecer la trazabilidad ganadera

En el marco del crecimiento de la actividad ganadera provincial, Santiago del Estero dio un nuevo paso para modernizar el seguimiento sanitario de la producción. En ese marco, el Gobierno de Elías Suárez firmó un convenio con el Senasa para implementar el Documento Único de Tránsito (DUT) y el sistema Agrotraza, dos herramientas destinadas a simplificar trámites y fortalecer la trazabilidad del ganado.

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El acuerdo apunta a unificar la información sanitaria vinculada con el movimiento de animales y facilitar las gestiones que realizan los productores, especialmente en el interior provincial. La iniciativa fue presentada durante la apertura de la muestra realizada en el Vivero San Carlos de La Banda, que reunió a autoridades, productores, asociaciones de criadores y representantes de la cadena ganadera.

Suárez destacó el desarrollo que alcanzó la ExpoBra y vinculó ese crecimiento con el trabajo conjunto entre el Estado, las instituciones y los productores. “Hace 19 años esta muestra era una apuesta y hoy es una certeza. Hoy contamos con más de 400 reproductores de máxima calidad en 62 cabañas, además de los más de 14.500 animales de invernada y cría que saldrán a la venta en el remate. Este éxito es fruto del esfuerzo articulado entre el Gobierno provincial, las instituciones, las universidades y los productores”, señaló.

El gobernador también reafirmó el acompañamiento de la provincia al sector ganadero y sostuvo: “Desde la provincia renovamos nuestro compromiso absoluto de seguir generando herramientas de crecimiento para que nuestra ganadería siga liderando a nivel nacional”.

DUT y Agrotraza

La incorporación del DUT y Agrotraza constituye uno de los principales ejes del convenio firmado con el Senasa. Las herramientas permitirán integrar información relacionada con la sanidad y el movimiento de los animales, con el objetivo de mejorar el seguimiento de la producción.

A partir de esta implementación, la provincia busca reducir la cantidad de gestiones que deben realizar los productores y contar con información sanitaria más integrada. De esta manera, la trazabilidad se incorpora como una herramienta para acompañar el crecimiento de la ganadería santiagueña.

El ministro de Producción, Néstor Machado, destacó el desarrollo alcanzado por el sector y señaló: “Santiago del Estero –dijo- se posiciona hoy como la provincia con mayor potencial ganadero de la Argentina. Este espacio nació de una decisión estratégica tomada en su momento por el ex gobernador Gerardo Zamora, y hoy es una muestra de categoría internacional donde las tres razas comparten pista y remate”.

En relación con el nuevo sistema, Machado agregó: “Con la implementación del DUT y Agrotraza facilitamos la tarea del productor en el interior, logrando mayor trazabilidad: queremos producir más, pero conservando nuestros recursos”.

Trazabilidad y acceso a mercados internacionales

La presidente del Senasa, María Beatriz Giraudo, destacó la importancia de contar con información sanitaria precisa para sostener la producción y mejorar las condiciones frente a mercados internacionales.

“Desde el organismo sanitario oficial tenemos un mandato muy claro del Gobierno nacional: estar cerca de los productores y del sector privado para poner en máxima expresión la capacidad agroalimentaria y agroexportadora de la Argentina. Convenios como los que acabamos de firmar nos dan la posibilidad no solo de mantener, sino de mejorar nuestro estatus sanitario frente a mercados internacionales cada vez más exigentes. Trabajando con esta trazabilidad conjunta defendemos la producción con información real. Necesitamos un semillero de jóvenes profesionales”, agregó.

El convenio se concretó en una edición de la ExpoBra que reunió a más de 400 reproductores de 62 cabañas, además de unos 14.500 animales de invernada y cría que participan del remate. La muestra se consolidó como uno de los principales espacios de referencia para la genética y la producción ganadera del norte argentino.

La ExpoBra y el crecimiento de la genética santiagueña

El desarrollo de la exposición también refleja la evolución de la genética ganadera de Santiago del Estero. El presidente de la Asociación Argentina de Brangus, Mauricio Gropo, resaltó el crecimiento de la muestra y la participación de productores locales.

“La ExpoBra es un ejemplo rotundo de una interacción público-privada exitosa que beneficia a un montón de productores locales. Es un orgullo ver cómo ha crecido la ganadería en estos 20 años. Hoy recorrimos las juras y vimos a cabañas santiagueñas premiadas compitiendo al mejor nivel de la genética nacional, cuando al principio casi no había expositores locales. Este evento tracciona la rueda productiva para llegar con la mejor carne a la mesa de los argentinos”, afirmó.

De la apertura participaron además el vicegobernador Carlos Silva Neder; el jefe de Gabinete, Víctor Araujo; el ministro de Producción, Néstor Machado; autoridades del Senasa; funcionarios de Tucumán y representantes de las asociaciones Brangus, Brahman y Braford, junto con integrantes de la firma consignataria Colombo y Magliano.

Con la incorporación del DUT y Agrotraza, Santiago del Estero busca acompañar la expansión de su actividad ganadera con mayor trazabilidad, información sanitaria integrada y trámites más simples para los productores.