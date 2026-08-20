Sabores Riojanos: la propuesta del Norte que busca convertir la gastronomía en un atractivo turístico

La gastronomía de La Rioja busca ganar protagonismo dentro de la oferta turística provincial con nuevas herramientas destinadas a mejorar la calidad de los establecimientos y, al mismo tiempo, poner en valor los productos, sabores y conocimientos que forman parte de la identidad local. En ese marco, la Secretaría de Turismo presentó la Guía de Gestión de la Calidad Turística en Establecimientos Gastronómicos y el catálogo “Sabores Riojanos”, dos propuestas que apuntan a profesionalizar el sector y convertir la gastronomía en una parte central de la experiencia de quienes visitan la provincia.

Por un lado, brindar herramientas para ordenar y mejorar los procesos de trabajo en restaurantes y emprendimientos gastronómicos. Por otro, recuperar y visibilizar preparaciones, productos y saberes vinculados con las distintas regiones de La Rioja.

La Guía de Gestión de la Calidad Turística fue diseñada para ofrecer criterios comunes a los prestadores gastronómicos y promover procesos de mejora continua.

Entre sus propuestas se encuentra un programa de capacitaciones cuyos cursos ya fueron calendarizados y pueden ser consultados a través de los canales oficiales de Turismo de La Rioja. El objetivo es que los establecimientos de Capital y del interior puedan acceder a herramientas de formación y gestión que les permitan fortalecer sus servicios.

La propuesta también pone el foco en el uso de productos identitarios y en el reconocimiento del trabajo de cocineros y productores locales. De esta manera, se busca que la actividad gastronómica no quede limitada al servicio de comidas, sino que también contribuya a transmitir parte de la cultura y las tradiciones riojanas.

“Sabores Riojanos”, identidad y turismo

El catálogo “Sabores Riojanos” complementa la guía con una mirada centrada en la identidad gastronómica provincial. La iniciativa reúne y visibiliza productos y preparaciones representativos de los distintos territorios de La Rioja, con la intención de que puedan incorporarse progresivamente a la propuesta turística.

La apuesta es que quienes visiten la provincia puedan conocer parte de su identidad no solo a través de sus paisajes y atractivos naturales, sino también mediante sus comidas, productos y tradiciones. A su vez, la estrategia busca generar oportunidades para productores, cocineros, restaurantes y emprendimientos vinculados directa o indirectamente con el turismo.

La presentación de las herramientas se realizó en el restaurante El Nuevo Corral y contó con representantes de FEHGRA, UTHGRA, establecimientos gastronómicos y turísticos y estudiantes de la Universidad Nacional de La Rioja (UNLaR).

Durante la jornada, la gerente de El Nuevo Corral, Katty Asís, destacó la necesidad de que los prestadores incorporen las nuevas herramientas: “Debemos apropiarnos de estas herramientas, que nos permiten dar prolijidad y trazabilidad al trabajo de todos los días”.

Por su parte, el secretario de Turismo, José Rosa, destacó que uno de los objetivos centrales de la guía es reducir las diferencias existentes entre los establecimientos de Capital y del interior. “Esta guía nos permite achicar brechas y que tanto los prestadores y emprendimientos del interior como los de Capital tengan herramientas para unificar pautas”, sostuvo.