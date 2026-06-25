Rubio visita Baréin en busca de apoyos al acuerdo con Irán

El ministro de Asuntos Exteriores de Baréin, Abdullatif bin Rashid Al Zayani, conversa con el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, a su llegada al Aeropuerto Internacional de Baréin

El ​secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, se reunirá este jueves con autoridades de Baréin en la última etapa de un viaje por Oriente Medio en el que ‌ha tratado de convencer a los ‌escépticos aliados árabes del golfo Pérsico de las ventajas del acuerdo preliminar con Irán alcanzado por el Gobierno de Trump.

Rubio ha reconocido la delicadeza de su misión a la hora de presentar el acuerdo de paz a los líderes árabes del golfo Pérsico, que temen que unas concesiones excesivas refuercen a Teherán y alteren el equilibrio de seguridad y los flujos de petróleo de la región.

Rubio, que llegó el miércoles por la noche a Manama, la capital de ​Baréin —sede de la Quinta Flota ⁠de la Marina de los Estados Unidos—, se reunirá también con el Consejo de Cooperación ‌del Golfo (CCG), una agrupación de seis monarquías sunitas que incluye además a ⁠Arabia Saudita, Qatar, Omán, Emiratos Árabes Unidos y Kuwait.

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Su gira ⁠de tres días por el golfo Pérsico, una zona rica en petróleo, es la primera misión diplomática de alto nivel desde el acuerdo marco alcanzado la semana pasada entre EEUU e Irán ⁠para poner fin al conflicto.

En sus anteriores paradas en EAU y Kuwait, Rubio trató ​de asegurar a los responsables que el acuerdo propuesto no era ‌excesivamente favorable a Irán, país que atacó a ‌varios Estados del golfo Pérsico durante la guerra entre Estados Unidos e Israel.

"No vamos ⁠a hacer nada que socave la seguridad de nuestros aliados, nuestros aliados de larga data en la región", dijo a los periodistas en Kuwait.

El presidente de EEUU, Donald Trump, dijo el martes que Irán había aceptado inspecciones nucleares "hasta el infinito", mientras que Teherán señaló que no había ​hecho tal concesión ‌en las negociaciones, lo que plantea dudas sobre la viabilidad de su frágil acuerdo de paz.

Los dos países, que concluyeron el lunes una primera ronda de negociaciones en Suiza, también han ofrecido versiones contradictorias sobre los incentivos financieros para Irán, el control del estrecho de Ormuz y la guerra paralela de Israel en Líbano.

Las ⁠seis naciones del CCG son aliados estratégicos de EEUU que ofrecieron cierto grado de apoyo logístico a Washington durante la guerra y, como consecuencia, todas se vieron afectadas por los ataques aéreos iraníes.

En conjunto, constituyen la columna vertebral de la arquitectura de seguridad de Estados Unidos en Oriente Medio, y cualquier país que se replantee su relación de seguridad con EEUU podría tener un impacto significativo en la estrategia militar estadounidense en la región.

El borrador del acuerdo entre EEUU e Irán no incluye límites ‌a los misiles balísticos iraníes, propone un fondo de reconstrucción de 300.000 millones de dólares y contiene disposiciones que podrían ampliar la influencia regional de Teherán y su control sobre las rutas marítimas críticas para el transporte de petróleo.

Rubio ha afirmado que no pedirá a los aliados regionales que contribuyan a ningún fondo de reconstrucción durante el viaje, a pesar de que el memorando de ‌entendimiento con Irán sugiere que los países de la región serían, al menos en parte, responsables de sufragar los gastos.

Algunos aliados estadounidenses del golfo Pérsico se sienten, en privado, decepcionados por el acuerdo provisional que ‌podría abrir la puerta ⁠a la normalización de las relaciones de EEUU con Irán, un país predominantemente chiíta que la mayoría de los Estados del CCG, liderados por sunitas, ​consideran su principal adversario.

La mayoría chiíta de Baréin está gobernada por una monarquía sunita preocupada por que un Teherán con mayor libertad financiera pueda fomentar el malestar social.

Con información de Reuters