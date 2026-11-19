El Gobierno de Formosa presentó la quinta edición de los Juegos Provinciales Tecnológicos 2026, una propuesta que reunirá competencias de robótica, videojuegos, inteligencia artificial y drones, además de muestras de proyectos innovadores y actividades abiertas a la comunidad. El encuentro se realizará este sábado 21 de noviembre, de 9 a 14, en el Polo Científico, Tecnológico y de Innovación, ubicado en Ruta Nacional N° 81, a la altura del kilómetro 1190, en la ciudad de Formosa

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La iniciativa es impulsada por la Secretaría de Ciencia y Tecnología y tiene como objetivo visibilizar los conocimientos, las habilidades y los proyectos desarrollados por niñas, niños y jóvenes que participan de la Red de Clubes Digitales. A través de las distintas actividades, la jornada buscará promover el aprendizaje tecnológico, el intercambio de experiencias y el acercamiento de las familias a las herramientas de innovación.

A través de estos juegos, el gobierno formoseño busca democratizar el acceso a las nuevas herramientas digitales y potenciar la formación científica en toda la provincia. De acuerdo con el balance oficial de la iniciativa, desde 2018 hasta 2026 la propuesta de los Clubes Digitales alcanzó a más de 3.800 participantes, quienes se capacitaron en áreas clave como robótica, programación, inteligencia artificial, uso de drones e impresión 3D. Este avance en la apropiación tecnológica también se evidencia en el salto exponencial de los desarrollos presentados, que pasaron de apenas una iniciativa en el primer año a un total de 35 proyectos en la edición 2026.

Robótica, inteligencia artificial y videojuegos

Uno de los principales atractivos de la edición 2026 será la competencia de prototipos tecnológicos, en la que participarán diez equipos de Clubes Digitales de la capital y del interior provincial. Los grupos deberán construir dispositivos capaces de evadir obstáculos y probar su funcionamiento en una arena con un circuito similar a un laberinto.

Los participantes se preparan mediante capacitaciones teórico-prácticas semanales, en las que reciben acompañamiento técnico para diseñar, construir y poner en funcionamiento sus prototipos. La competencia permitirá mostrar los resultados del proceso formativo y poner a prueba las soluciones desarrolladas por los equipos.

La jornada también incluirá la presentación de los seis proyectos formoseños que llegaron a las semifinales del concurso nacional Solve for Tomorrow, impulsado por Samsung. A esto se sumará el proyecto CanSat del Club Digital de El Colorado, que representará a Formosa en instancias internacionales el 24 de noviembre.

Otro de los equipos destacados será Bots.DS, que obtuvo el tercer puesto en el ranking nacional de la Copa Robótica Educabot. Su participación permitirá compartir los conocimientos y las habilidades adquiridos en el ámbito de la robótica educativa.

Los videojuegos también tendrán un espacio propio. Se exhibirán las producciones desarrolladas durante la GameJam Formosa, para que el público pueda conocerlas, probarlas e intercambiar experiencias con sus creadores. La actividad estará acompañada por la apertura del Club Digital de Videojuegos, que ofrecerá mentoría y asistencia técnica a los proyectos participantes de la última edición de la GameJam.