La Rioja suma perforaciones y amplía redes de agua potable para mejorar el abastecimiento en el interior

La Rioja avanzó con obras de infraestructura hídrica en distintas localidades del interior para mejorar el abastecimiento de agua potable. Por medio del Ministerio de Agua y Energía, la Provincia reparó perforaciones en Tama y Anchico, amplió la red de distribución en Guanchín y proyecta nuevas intervenciones en otros sectores del departamento Chilecito.

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Los trabajos en Tama se concentraron en la perforación Los Vidables, donde el equipo de mantenimiento de la Secretaría de Agua reemplazó una electrobomba sumergible de 7,5 HP. Además, realizó tareas en el tablero eléctrico para mejorar las condiciones de seguridad y reparó parte de la cañería que conduce el agua.

En Anchico, un paraje rural del departamento Capital, los operarios sustituyeron la bomba sumergible de la perforación que abastece a la comunidad. La intervención permitió recuperar el funcionamiento del equipo, con una extracción aproximada de 20.000 litros de agua por hora para contribuir al suministro local.

Más familias acceden al agua potable en Guanchín

En el departamento Chilecito, el Gobierno provincial concluyó la ampliación de la red de agua potable en Guanchín, una obra que permitirá incorporar al servicio a cinco familias de esa localidad rural. La intervención fue ejecutada de manera conjunta por el Ministerio de Agua y Energía y la Municipalidad de Chilecito, encabezada por Rodrigo Brizuela y Doria.

Los trabajos comprendieron la instalación de 2.100 metros de cañería y contemplaron conexiones adicionales para terrenos que serán habitados próximamente. El ministro de Agua y Energía, Adolfo Scaglioni, destacó el trabajo coordinado con el municipio y los representantes locales para resolver las dificultades de abastecimiento.

"Esta zona tenía un inconveniente con el agua, así que nos pusimos a trabajar para los vecinos, tanto con el intendente Rodrigo Brizuela y Doria como con el delegado del Agua, Eduardo Veira. Hoy tienen todos la posibilidad de tener el agua potable que tanto les hace falta", expresó.

Proyectan nuevas intervenciones en Chilecito

Las tareas también incluyen acciones para mejorar la captación y conducción del recurso en otros puntos del departamento. Durante una recorrida junto al intendente, Scaglioni visitó la zona de Miranda, donde se proyecta construir drenes para conducir el agua hacia los sectores que la necesitan.

Además, las autoridades recorrieron una perforación que está siendo equipada para contribuir al abastecimiento de Nonogasta. Scaglioni destacó la importancia de identificar las necesidades de cada comunidad mediante recorridas por el territorio y la coordinación con los gobiernos locales.

"Los problemas se solucionan de esta forma, recorriendo el interior, tomando contacto con la gente para conocer sus necesidades y trayendo la solución. En definitiva, eso es lo que nos encomienda nuestro gobernador Quintela, y en ese sentido estamos trabajando", concluyó.

Las intervenciones forman parte de las acciones de mantenimiento y ampliación de la infraestructura hídrica provincial, con trabajos destinados tanto a recuperar instalaciones existentes como a extender las redes de distribución hacia nuevas familias.