La Rioja recibe al Parlamento del Norte Grande: las diez provincias vuelven a coordinar una agenda común

La Rioja será sede de una nueva reunión del Parlamento del Norte Grande, el bloque que reúne a vicegobernadores y legisladores de las diez provincias del NOA y el NEA. El encuentro, que será este miércoles 9 y jueves 10 de septiembre, buscará consolidar una agenda regional y avanzar en iniciativas legislativas orientadas a responder a las principales demandas y desafíos del norte argentino.

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La cumbre se convertirá en una oportunidad para fortalecer la articulación política y consolidar un frente institucional unificado. El objetivo es coordinar iniciativas parlamentarias que protejan las economías regionales y promuevan el desarrollo en infraestructura. Participarán representantes de Catamarca, Chaco, Corrientes, Formosa, Jujuy, La Rioja, Misiones, Salta, Santiago del Estero y Tucumán.

Cronograma de actividades: cumbre norteña

Las actividades para los legisladores comenzarán el miércoles desde las 15 en la Nave Central del Paseo Cultural Pedro Ignacio de Castro Barros. Posteriormente, a las 17, se desarrollará la reunión de la Mesa Ejecutiva de Vicegobernadores y Presidentes de Cámara, donde se abordarán los principales temas de interés común para la región.

El jueves 10, se hará el encuentro central. A las 8.30 se realizará la recepción de autoridades y foto institucional en las escalinatas del Paseo Cultural y, a las 9:30, comenzará la 59° Sesión Plenaria del Parlamento del Norte Grande, con la presencia del gobernador Ricardo Quintela.

La jornada contará con las palabras de bienvenida de la vicegobernadora Teresita Madera y la apertura del presidente del Parlamento del Norte Grande, Carlos Silva Neder. Posteriormente, se realizará la lectura de la Declaración de Interés a los vicegobernadores y vicepresidentes de Cámara. Para este momento está planificado que Quintela brinde un discurso.

Qué es el Parlamento del Norte Grande

El Parlamento del Norte Grande es un organismo interprovincial integrado por representantes de diez provincias de las regiones del Noroeste (NOA) y el Noreste (NEA). Dentro del NOA se encuentran La Rioja, Jujuy, Tucumán, Catamarca y Santiago del Estero. En el NEA, está Misiones, Corrientes, Chaco y Formosa.

Los objetivos principales son tres: buscar una mayor equidad y representación para las provincias del norte argentino frente al centro del país; consensuar leyes y políticas comunes orientadas al desarrollo económico, social y productivo de la región y por último, debatir proyectos vinculados a infraestructura, energía, transporte, salud y educación de interés compartido para las diez jurisdicciones.

La primera sesión plenaria histórica bajo el formato actual del Parlamento del Norte Grande se realizó los días 11 y 12 de agosto del 2022 en la ciudad de San Salvador de Jujuy.