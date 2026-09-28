La Rioja lleva a jóvenes de todo el territorio a conocer la producción de los Llanos y pensar políticas para su desarrollo

El Gobierno de La Rioja, junto al Consejo Federal de Inversiones (CFI), llevó adelante una nueva Jornada de Integración Provincial para que jóvenes que participan del Programa Federal de Formación Gestión para el Desarrollo conozcan de manera directa la realidad productiva de los Llanos y sumen herramientas para pensar políticas públicas vinculadas con las necesidades del territorio.

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La actividad se desarrolló el jueves 17 y viernes 18 de septiembre y estuvo articulada en la provincia por el Ministerio de Trabajo, Empleo, Industria y Minería. Durante las dos jornadas, los participantes recorrieron cooperativas, empresas y emprendimientos de Chamical, General Belgrano y Rosario Vera Peñaloza.

El recorrido permitió tomar contacto con experiencias de los sectores apícola, caprino, minero, agroindustrial y porcino, además de conocer las capacidades productivas, las oportunidades de crecimiento y los principales desafíos de los Llanos.

Formación con los pies en el territorio

La directora de Políticas Industriales del Ministerio de Trabajo, Empleo, Industria y Minería, Ana Paula Seppi, destacó la importancia de que los jóvenes puedan conocer las distintas realidades productivas de la provincia: "Fue muy interesante conocer los desafíos que tiene la región de los Llanos y hablar de las problemáticas hídricas y logísticas, los costos y la diversificación de la matriz productiva".

Seppi también sostuvo que quienes participan de la capacitación tendrán un rol importante en el futuro de la provincia. "Estos jóvenes son los futuros decisores y su rol es fundamental en la provincia, por el amor y el compromiso que tienen con su territorio, los recursos naturales y el ambiente", afirmó.

La referente territorial de la Escuela Federal de Desarrollo del CFI, Valeria Margosian, valoró además que la jornada se realizara por primera vez en los Llanos riojanos y destacó que tuvieron el placer de conocer la matriz productiva de los Llanos. "Es una innovación en esta Jornada de Integración porque nunca habíamos visitado la zona y, además, porque los tres equipos de la provincia trabajan en proyectos de políticas públicas relacionados con problemáticas de la región, como los sectores caprino, apícola y no metalífero", expresó.

Un recorrido por empresas y cooperativas

La Jornada de Integración Provincial funciona como una instancia de aprendizaje situado dentro del trayecto formativo y permite vincular a los jóvenes que se capacitan en gestión con quienes desarrollan proyectos productivos en distintos puntos de la provincia.

El subsecretario de Innovación Productiva, Ignacio Armagnague, explicó que durante las visitas los participantes pudieron conocer sectores con potencial de crecimiento y dialogar directamente con las personas que conducen y sostienen cada empresa y emprendimiento.

"Esto les permitió identificar las capacidades de los Llanos y también sus oportunidades de desarrollo local, en consonancia con los proyectos en los que están trabajando durante la formación", indicó. Armagnague, además, agregó que desde el Ministerio y junto al CFI consideran importante generar estos espacios "para que los jóvenes puedan conocer, pensar e imaginar cómo debe ser el crecimiento de nuestra provincia durante los próximos años, y formarse para transformar y generar un impacto concreto en el lugar donde viven".

El itinerario comenzó en Chamical, con una visita a la Cooperativa Apícola El Morado, donde el grupo conoció su actividad y el modelo de trabajo asociativo. Luego, en el departamento General Belgrano, recorrieron CAPRILaR, la Cantera San Cayetano y el Establecimiento Agroindustrial La Querencia, unidad de negocios de Membrillar SRL.

Durante el segundo día, la delegación llegó hasta Cerdo de los Llanos, en el departamento Rosario Vera Peñaloza, para conocer una experiencia vinculada con la producción porcina.

Los desafíos productivos de los Llanos

Las actividades concluyeron con el conversatorio El desarrollo productivo de los Llanos: oportunidades y desafíos, un espacio de intercambio que contó con la participación de referentes del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), la Universidad Nacional de La Rioja (UNLaR) y el Municipio de Chamical.

Durante el encuentro se analizaron las características fundamentales de la región y se debatieron alternativas orientadas a ampliar y diversificar su matriz productiva. Esta jornada resultó clave para profundizar el conocimiento sobre las particularidades locales y aportar insumos valiosos para el diseño de políticas públicas adaptadas a las demandas territoriales.

Asimismo, la iniciativa permitió consolidar la articulación entre el Gobierno de La Rioja y el Consejo Federal de Inversiones (CFI) en el marco de una propuesta formativa integral. Este esquema combina la capacitación técnica con recorridas en el terreno y el diálogo directo con los actores productivos de los diversos departamentos riojanos, lo que fortalece el desarrollo sustentable de la provincia.