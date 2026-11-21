La Cámara de Diputados de La Rioja renovará en 2027 un total de 18 bancas correspondientes a 11 de los 18 departamentos de la provincia. La elección se desarrollará en simultáneo con los comicios para gobernador y vicegobernador, la renovación de las 18 intendencias y la disputa por tres de los cinco representantes riojanos en la Cámara de Diputados de la Nación.

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Más allá de la distribución de los escaños, el calendario electoral también abrirá una discusión sobre el futuro político de los actuales legisladores. Algunos podrían buscar una candidatura municipal, mientras que otros tendrían la posibilidad de proyectarse hacia el Congreso o intentar continuar en la Cámara provincial.

Chilecito y Arauco, con posibles candidaturas municipales

Chilecito será el departamento que más bancas renovará, con cuatro representantes. Allí finalizan sus mandatos Raúl Cabral, Sebastián Gutiérrez, Gabriela Rodríguez y Claudio Ruiz. Entre ellos, Cabral tendría aspiraciones de competir por la intendencia, una posibilidad que podría modificar el armado del peronismo local y abrir una nueva discusión sobre los nombres que buscarán representar al departamento en la Legislatura.

Arauco será otro de los distritos donde la renovación parlamentaria podría cruzarse con la disputa municipal. Pablo Leo, Nicolás Martínez y Julio Reinoso terminan sus mandatos y, entre ellos, Leo también tendría aspiraciones de llegar a la intendencia. Su eventual postulación sumaría otro elemento a las negociaciones entre los distintos sectores del justicialismo departamental.

Chamical completa el grupo de los tres departamentos con mayor cantidad de bancas en disputa. Carla Aliendo, Luis Chumbita y Juan José Elías finalizan sus mandatos y el peronismo deberá definir cómo organiza su representación para intentar conservar los tres lugares.

Los otros departamentos que renuevan representantes

En los ocho departamentos restantes se pondrá en juego una banca por distrito. Los legisladores que terminan sus mandatos son Omar Castro, en Ángel Vicente Peñaloza; José Couceiro, en San Martín; Fabián Gauna, en Ortiz de Ocampo; Sofía Laso, en Famatina; Paul Mercado, en General Belgrano; Noelia Oros, en Independencia; Luis Rojo, en General Lamadrid; y Silvio Villagra, en San Blas de los Sauces.

En esos territorios, los liderazgos locales y los acuerdos políticos tendrán un papel importante en la definición de las candidaturas. El justicialismo buscará sostener las representaciones que actualmente tiene, mientras que los espacios opositores intentarán ampliar su presencia en la Cámara.

La discusión no estará limitada a quienes finalizan sus mandatos. También habrá que observar qué legisladores que todavía tienen tiempo por delante en la Legislatura podrían aspirar a otros cargos y participar de un armado electoral más amplio.

La posibilidad de un salto a la Cámara de Diputados de la Nación

La Rioja renovará en 2027 tres de sus cinco representantes en la Cámara de Diputados de la Nación. Ese escenario abre la posibilidad de que algún legislador provincial busque competir por una candidatura nacional.

La experiencia parlamentaria, el conocimiento territorial y la construcción política pueden ser atributos para disputar uno de esos lugares. La alternativa no necesariamente quedaría reservada para quienes terminan sus mandatos provinciales: también podrían aparecer diputados que todavía tienen tiempo por delante en la Legislatura y encuentren en una candidatura nacional una oportunidad para proyectar su carrera política.

De esta manera, la conformación de las listas tendrá una complejidad adicional. Los espacios deberán definir quiénes buscarán continuar en la Cámara provincial, quiénes podrían competir por las intendencias y quiénes tienen posibilidades de integrar las candidaturas nacionales. Las negociaciones involucrarán tanto a los 18 lugares legislativos que se renuevan como a dirigentes que actualmente ocupan bancas y podrían aspirar a otros cargos.

La sucesión de Quintela, otro factor de la disputa

Todo el proceso electoral estará atravesado por la elección de gobernador y vicegobernador y por la disputa por la sucesión de Ricardo Quintela. Ese escenario tendrá incidencia en los acuerdos partidarios y en la distribución de candidaturas en los distintos departamentos.

Para el peronismo, el desafío será administrar las diferentes aspiraciones sin perder cohesión. La renovación legislativa será una instancia para sostener su representación territorial, pero también puede abrir disputas por los espacios de poder entre los distintos sectores internos.

La Legislatura será uno de los escenarios centrales de la política riojana durante el próximo año electoral. Además de definir quiénes ocuparán las bancas, las negociaciones permitirán observar qué dirigentes buscarán trasladar su carrera hacia los municipios o el Congreso y cuáles intentarán consolidar su posición dentro de la estructura provincial.