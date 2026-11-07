Cumbre Política de Mujeres: La Rioja es sede de un espacio para ampliar la participación femenina en espacios de poder

La provincia de La Rioja será sede este sábado 7 de noviembre de la Cumbre Política de Mujeres, un encuentro que reunirá a referentes políticas provinciales y nacionales para debatir sobre el ejercicio del poder, la construcción de liderazgos femeninos y los obstáculos que todavía enfrentan las mujeres para acceder a espacios de decisión. La actividad comenzará a las 9 en el Comedor Estudiantil, bajo el lema “Mujeres, poder y liderazgo: construir juntas el presente y el futuro”.

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Organizada por la Secretaría de Mujer y Diversidad, la jornada propone generar un espacio de intercambio entre dirigentes de distintas trayectorias y pertenencias políticas, con el objetivo de compartir experiencias, debatir sobre las desigualdades que persisten en la actividad pública y construir una agenda común para ampliar la participación femenina.

La convocatoria estará organizada en torno a cuatro ejes temáticos. El primero, “Liderazgos de mujeres: liderar, construir y abrir caminos”, abordará las experiencias y dificultades que atraviesan las mujeres para construir espacios de conducción.

El segundo, “Violencia política: sin violencia política, con más mujeres en el poder”, estará destinado a analizar las distintas formas de violencia y discriminación que limitan la participación femenina. En este marco, la diputada nacional Gabriela Pedrali tendrá a su cargo una exposición sobre violencia política y compartirá un panel con Diana Maffía, referente en cuestiones de género y participación política.

El tercer eje, “Mujeres y poder: disputar el poder, transformar la política”, pondrá el foco en el acceso a los ámbitos de decisión y en la necesidad de modificar las prácticas políticas. Finalmente, “Diferencias que no nos dividan: con diferencias, pero juntas en la construcción política” buscará promover el diálogo y la construcción de acuerdos más allá de las distintas pertenencias partidarias.

Dirigentes provinciales y nacionales

Entre las participantes anunciadas se encuentran Estela Díaz, ministra de Mujeres y Diversidad de la provincia de Buenos Aires; Marita Perceval; la diputada nacional Marcela Pagano y Diana Maffía. Por La Rioja estarán presentes la vicegobernadora Teresita Madera, la senadora Florencia López, la diputada nacional Hilda Aguirre y otras referentes políticas. Durante la apertura también está prevista una intervención virtual de Gaby Iby.

En la previa del encuentro, Pedrali habló con Fénix sobre las dificultades que enfrentan las mujeres dentro de las estructuras partidarias y reconoció que todavía existen prácticas machistas en el peronismo.

La legisladora señaló que la violencia política no siempre se expresa mediante agresiones directas, sino también a través de situaciones cotidianas, como quedar excluidas de reuniones, no ser convocadas a determinados espacios o que sus opiniones no sean escuchadas. “Nada ha sido sencillo y nada ha sido fácil en la política para las mujeres”, sostuvo.

También planteó la importancia de que las diferencias políticas no impidan la construcción de objetivos compartidos y expresó: “Esas diferencias no nos dividan”.

La Cumbre Política de Mujeres se propone, de esta manera, no solo visibilizar las desigualdades que todavía condicionan la participación femenina, sino también fortalecer liderazgos, promover nuevas formas de construcción política y avanzar hacia una representación más plural e igualitaria.