El Gobierno de La Rioja cuestionó a Nación por la falta de mantenimiento en las rutas nacionales que atraviesan la provincia. Tras las intensas lluvias, el Ejecutivo provincial reclamó una urgente intervención de Vialidad Nacional ante los graves daños registrados en las rutas 76, 141, 38 y 74, donde las crecidas provocaron desbordes, erosión y tramos prácticamente intransitables.

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"Las rutas han tenido serios problemas. No se trata de echar la culpa, pero hay que mostrar la falta de mantenimiento de esos lugares que dependen de Vialidad Nacional", sostuvo el secretario general de la Gobernación, Ricardo Herrera, en medios locales.

El funcionario planteó la urgente necesidad de coordinar acciones conjuntas con Nación ante los daños registrados en distintos corredores viales en un contexto donde el fenómenos El Niño presenta niveles históricos de precipitaciones. Herrera hizo hincapié en la situación del tramo de la Ruta 76 que pasa por Talampaya; el camino hacia Chilecito atravesado por la Ruta 74, y las rutas 141 y 38. Afirmó que es necesario mejorar la infraestructura para prevenir nuevas complicaciones.

Operativo en La Rioja

Durante el primer semestre de este año y en el marco de la llegada de El Niño, La Rioja empezó a coordinar una respuesta integral para proteger a la población ante posibles emergencias. Desde el comienzo del operativo el objetivo fue anticipar posibles escenarios, ordenar los recursos disponibles y mejorar la capacidad de actuación.

El fenómeno climático caracterizado por el aumento de precipitaciones, comenzó a profundizarse en noviembre y está afectando a todo el país. Ante esta situación, desde La Rioja continúan con un programa preventivo que incluye el monitoreo de datos para identificar riesgos a través del Sistema Operativo de Información Ambiental (SOIA) y el Instituto de Servicios Ambientales. El esquema preventivo también incluye vigilancia sobre la trayectoria de los ríos, mantenimiento de defensas y revisión de obras vinculadas al manejo del agua.

Qué dicen los especialistas

En diálogo con medios locales, Esteban Miguel de INTA Chilecito adelantó en septiembre que el fenómeno podía producir efectos negativos en el NOA y señaló la posibilidad de precipitaciones extraordinarias. También aclaró que esos eventos pueden ocurrir o no, es una probabilidad y no una certeza.

Una de las señales relacionadas a El Niño se presentó en la cordillera: nevadas que se observaron desde la primera mitad del año en la cordillera de Chilecito. Para el verano, el foco tiene que estar puesto en posibles lluvias intensas capaces de generar escurrimientos fuertes y crecidas en cauces, explicó Miguel.