Obras viales en La Rioja: la Provincia avanza con mejoras en rutas y cauces hídricos

El Gobierno de La Rioja avanza con un nuevo operativo de mantenimiento y recuperación vial en distintos puntos de la provincia. A través de Vialidad Provincial, se hicieron nuevos operativos que comprendieron la reparación de calzadas, perfilado, enripiado, limpieza de banquinas, acondicionamiento de accesos y construcción de defensas sobre cauces en la capital y el interior riojano.

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Estas acciones integrales buscan garantizar una circulación segura en rutas provinciales y caminos rurales, al tiempo que protegen a las comunidades frente a eventuales crecidas durante la temporada de lluvias.

En la zona de la Capital y sus alrededores, los equipos viales desplegaron maquinarias en varios frentes estratégicos. Sobre la Ruta Provincial Nº 25, entre la Ruta Nacional Nº 38 y el paraje La Esperanza, se iniciaron trabajos de desmonte, limpieza, bacheo y riego para optimizar la traza.

En paralelo, se extrajo material de cantera sobre ese mismo corredor para acondicionar el trayecto entre Juan Caro y la Quebrada de Abrastain. Asimismo, se finalizaron las tareas de limpieza y conservación en la Ruta Provincial Nº 3 entre El Cantadero y El Ombú, en la Ruta Provincial Nº 5 entre San Lorenzo y San José, y en los accesos a Los Molinos sobre la Ruta Provincial Nº 8, sumado al perfilado sobre la ex Ruta Nacional Nº 38 en el tramo que une la avenida Ortiz de Ocampo con El Tala.

Hacia el oeste provincial, las intervenciones combinaron el mantenimiento de caminos con importantes obras hidráulicas. En Chilecito se trabajó sobre la Ruta Provincial Nº 14, en Santa Florentina, acomodando los pasos del río Amarillo y aportando material en los sectores más críticos desde La Ygriega hasta el río Pimanta. En San Blas de los Sauces se ejecutaron tres defensas en los distritos Tala y Shaqui para resguardar a las viviendas cercanas, complementadas con el retiro de basurales para facilitar el drenaje del agua.

En el departamento San Blas, además, se perfiló el camino paralelo a la Ruta Nacional Nº 40 y se colaboró con el municipio en el autódromo de Los Robles. Por su parte, en Vinchina se intervino la Cuesta de La Troya sobre la Ruta Nacional Nº 76 para encauzar el río y reforzar protecciones, mientras que en el barrio El Abrojal se construyó un bordo de contención de 400 metros sobre el río Vinchina.

Por otra parte, en la región de los Llanos los trabajos se enfilaron hacia la conservación de corredores rurales e interurbanos. Las cuadrillas realizaron desmonte, limpieza de banquinas y despeje de desagües en el circuito que conecta El Retamo, Santa Rita, Chamical y Chulo, así como en las rutas provinciales Nº 30 y Nº 36.

En la Ruta Provincial Nº 31 se ejecutaron tareas de enripiado y desobstrucción de alcantarillas en el acceso a El Unquillal, mientras que sobre la Ruta Provincial Nº 38 se avanzó de forma manual en el tramo Cortadoras–El Cerco. Asimismo, el personal colaboró con el saneamiento en la Base Aérea de Chamical y en la adecuación del predio de la Agrupación Gaucha de Olta en Loma Blanca.