La Rioja insiste con el reclamo por fondos nacionales y exige avances por una deuda de US$1.500 millones

La Provincia de La Rioja mantiene su reclamo contra el Estado nacional por una deuda que estima en aproximadamente US$1.500 millones. El fiscal de Estado, Emilio Rodríguez, afirmó que las causas por el punto de coparticipación y los fondos compensatorios fueron unificadas por la Corte Suprema de Justicia, pero cuestionó que desde entonces no hubo avances y anticipó que presentarán un pronto despacho para acelerar el proceso.

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"Hace unos meses fuimos a una audiencia con el Estado, a quien lo tenemos demandado por 1.500 millones de dólares aproximadamente, pero no se avanzó nada en este proceso", señaló Rodríguez en declaraciones a Riojavirtual.

Según explicó el funcionario, la Provincia mantiene dos reclamos de distintos períodos. El primero fue iniciado en 2018 y está vinculado con el punto de coparticipación que La Rioja reclama. El segundo, presentado en 2024, corresponde a los fondos compensatorios.

Dos reclamos unificados en la Corte Suprema

"Se unificaron los reclamos, había un reclamo de 2018 por el punto de coparticipación y en 2024 por los fondos compensatorios, las causas fueron unificadas por la Corte Suprema de Justicia", detalló el fiscal de Estado.

Sin embargo, la unificación de los expedientes no se tradujo, según la Provincia, en avances concretos. Rodríguez advirtió sobre las consecuencias que la demora tiene para las cuentas provinciales y cuestionó el tiempo transcurrido sin una resolución. "Lamentablemente los tiempos transcurren y la provincia se ve muy perjudicada", afirmó.

La Rioja prepara una nueva presentación judicial

Ante la persistente falta de avances en el ámbito judicial, el fiscal de Estado de La Rioja, Rodríguez, decidió intensificar las gestiones institucionales con el objetivo de dotar de mayor celeridad al tratamiento de los reclamos promovidos por la provincia. En ese marco, el funcionario confirmó haber mantenido una presentación directa ante el secretario de la Corte Suprema de Justicia para exigir un pronto impulso al expediente y destrabar la parálisis procesal que afecta al caso.

Para reforzar esta línea de acción, el gobierno riojano prepara una nueva estrategia procesal basada en la presentación formal de un pronto despacho durante la próxima semana. Este instrumento legal tiene como fin conminar al máximo tribunal a que se pronuncie e impulse las actuaciones pendientes, y así evitar que la dilación de los plazos judiciales siga con las postergación una definición clave para las arcas provinciales.

La meta de esta ofensiva judicial es lograr que la Corte avance de manera concreta sobre el fondo de las demandas vinculadas a la restitución de los fondos que La Rioja considera legítimamente propios. Si bien hasta el momento el máximo tribunal no pemitió una resolución definitiva sobre la cuestión central, Rodríguez se mostró optimista respecto del desenlace del litigio y afirmó mantener la plena certeza de que la decisión final será favorable a los intereses de la provincia.