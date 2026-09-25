Transferencias nacionales: La Rioja sufrió una caída del 26% y queda entre las más afectadas

Un informe del Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana (IERAL) permite dimensionar el impacto que tuvo la caída de las transferencias nacionales sobre las cuentas provinciales. Al comparar los giros correspondientes al primer trimestre de 2023 con los del mismo período de 2026, el estudio registró una retracción promedio del 18% en los fondos enviados a las provincias. Dentro de ese escenario, La Rioja aparece entre las jurisdicciones más afectadas, con una caída del 26% en los recursos recibidos.

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El relevamiento de IERAL contempla tanto las transferencias automáticas, regidas por la Ley de Coparticipación Federal, como los giros no automáticos, que dependen de las decisiones del Poder Ejecutivo Nacional. La comparación permite observar el impacto diferencial que tuvo la reducción de los recursos nacionales sobre las cuentas de las distintas provincias.

El informe también muestra una estrategia diferente en aquellas administraciones que lograron sostener sus cuentas mediante un fuerte ajuste del gasto. Jujuy y San Luis, por ejemplo, registraron algunos de los mayores superávits financieros del período, superiores al 20% de sus erogaciones. El resultado, según el análisis, no estuvo asociado a un incremento de los fondos nacionales recibidos, sino a una fuerte reducción del gasto provincial, que incluyó un freno casi total de la obra pública.

De esta manera, el contraste entre las provincias permite observar dos respuestas frente a la retracción de los recursos nacionales: mientras algunas jurisdicciones debieron afrontar el impacto sobre sus ingresos, otras sostuvieron sus cuentas mediante una reducción significativa del gasto, con consecuencias sobre la inversión y la obra pública.

Milei contra La Rioja

Otra cifra en rojo que tiene La Rioja por los ajustes de Milei, se ve en el rubro de los medicamentos. La provincia dejó de recibir parte de los medicamentos que llegaban a través del Plan Remediar, cuya provisión quedó reducida actualmente a tres fármacos de la línea cardiovascular. La disminución en la entrega llevó al Gobierno provincial a avanzar con compras de emergencia para garantizar el abastecimiento de medicamentos esenciales en los centros de salud de toda la provincia.

En ese marco, el Ministerio de Salud de La Rioja formalizó una apertura licitatoria por $268.800.000 para adquirir medicamentos esenciales y vitales. La compra se realizará mediante procesos licitatorios locales de emergencia y apunta a cubrir los faltantes generados por la menor provisión del programa nacional y atender la demanda prioritaria de los principales efectores de salud.

La situación en La Rioja se da en un contexto de fuerte reducción del presupuesto nacional destinado al Plan Remediar. Durante la gestión de Milei, los fondos asignados al programa cayeron un 72% en términos reales respecto de 2023, último año de la gestión del Frente de Todos. Para 2026, el presupuesto destinado al plan es de $36.054 millones y, en paralelo, la cantidad de tratamientos entregados se redujo un 52% en los últimos tres años.

El Plan Remediar fue creado en 2002, luego de la crisis de 2001, con el objetivo de garantizar el acceso gratuito a medicamentos esenciales mediante su distribución en centros de salud y hospitales de todo el país. Entre los medicamentos incluidos se encuentran antibióticos, corticoides y antihipertensivos