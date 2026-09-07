Minería: La Rioja reafirmó su propuesta de desarrollo sustentable en Argentina Mining 2026

En línea con su política de sustentabilidad, el Gobierno de La Rioja participó del Foro de Comunicación Pública para la Minería Argentina. Allí brindó una mirada sobre la minería centrada en el rol de un Estado presente, capaz de garantizar información pública, explicar con claridad los procesos y construir vínculos directos con las comunidades para el desarrollo de la actividad.

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El Foro se hizo en Salta como parte de Argentina Mining Norte 2026, uno de los principales encuentros del sector minero del país y un ámbito que reúne a representantes gubernamentales, empresas, cámaras, proveedores, profesionales e instituciones nacionales e internacionales.

“El proceso tiene que ir por una comunicación transparente, clara y, sobre todo, con información concisa”, expresó el subsecretario de Comunicación, Ariel Allende, quien intervino junto con responsables de comunicación de otras provincias para intercambiar experiencias y analizar los desafíos que plantea acompañar desde el Estado el crecimiento de la minería.

En ese sentido, Allende planteó que la responsabilidad del Estado no se limita a difundir proyectos o inversiones. Explicó que la Provincia viene promoviendo la participación de municipios, legisladores, universidades, centros vecinales medios de comunicación e instituciones de las distintas localidades, con el objetivo de ampliar el acceso a la información y generar espacios de conocimiento e intercambio sobre la actividad.

El Plan Minero 2026-2030 de La Rioja

El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, presentó este año el Plan Quinquenal Minero 2026-2030. La iniciativa establece los lineamientos estratégicos para el desarrollo de la actividad minera en la provincia durante los próximos cinco años y tiene como objetivo impulsar el crecimiento del sector, promover un modelo de desarrollo sostenible y fortalecer el atractivo de La Rioja como destino para nuevas inversiones.

La Rioja cuenta con seis proyectos mineros en etapa de exploración, algunos de ellos con hasta tres años de actividad. De acuerdo con las previsiones de las empresas involucradas, estas iniciativas contemplan campañas de perforación de entre 20.000 y 25.000 metros para profundizar los estudios sobre el potencial de los yacimientos.

A estos emprendimientos se suman otros 18 proyectos que se encuentran en fase de prospección, instancia en la que se desarrollan los primeros relevamientos geológicos y muestreos para determinar la viabilidad de futuras explotaciones.

La mayor concentración de estos proyectos se ubica en el Valle del Bermejo, especialmente en los departamentos General Lamadrid, con Villa Castelli como uno de los principales centros de actividad, y Felipe Varela, que comprende las localidades de Vinchina y Villa Unión.