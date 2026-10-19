La Rioja proyecta el autoabastecimiento eléctrico y una nueva etapa de expansión energética para 2027

El Gobierno de La Rioja proyecta alcanzar en 2027 el autoabastecimiento eléctrico 100% con energía renovable. El programa fue presentado por la gestión provincial durante el II Congreso de Federalismo Fiscal (CONFEFI II) en Buenos Aires. A lo largo del encuentro, se visibilizó el desarrollo de la infraestructura energética local y la posición clave que ocupa el Complejo Arauco en esta transformación.

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"El desafío es consolidar esta infraestructura para acompañar el crecimiento productivo, mejorar las condiciones de nuevas inversiones y generar oportunidades de desarrollo en el territorio provincial", sostuvo el ministro de Hacienda de La Rioja, Fabián Blanco, en el CONFEFI II.

Durante su intervención en el CONFEFI II, el ministro detalló que en 2026 la generación de energía limpia provincial equivale al 85 por ciento del consumo eléctrico local. Las previsiones oficiales apuntan a alcanzar una cobertura equivalente al 100 por ciento en 2027, con la perspectiva técnica de comenzar a exportar energía hacia otros puntos del país a partir de 2028.

En el marco de la Agenda 2030, la estrategia provincial contempla nuevos proyectos de generación solar, esquemas de energía distribuida, ampliación de las redes de transporte eléctrico y sistemas de almacenamiento. El objetivo principal de estos planes es consolidar una infraestructura moderna que acompañe el crecimiento productivo de la provincia y genere condiciones atractivas para la llegada de inversiones privadas.

Asimismo, Blanco señaló que el desafío central radica en fortalecer esta red para impulsar el desarrollo territorial y mejorar las oportunidades económicas de los habitantes. Como parte de la diversificación de la matriz energética, la provincia cuenta también con dos proyectos de generación geotérmica que actualmente transitan la fase de validación técnica.

El Parque Arauco: orgullo riojano

De acuerdo con la información institucional del Parque Arauco, La Rioja cuenta con 495 megavatios de potencia renovable instalada, cifra que la posiciona como la provincia con mayor capacidad en el Noroeste Argentino. A su vez, el Complejo Arauco, que integra generación eólica y solar, dispone de 314 megavatios de potencia habilitada y se consolida como el predio renovable de mayor capacidad en todo el país.

Durante el encuentro, el ministro estuvo acompañado por una delegación técnica de la cartera económica provincial integrada por la contadora general Cecilia Gaspanello; la subcontadora de Contabilidad, Teresita Ramírez, y la coordinadora del Área de Seguimiento y Control de Servicios de Administración Financiera, Ángela Gaspanello.

La presencia de las autoridades riojanas en el encuentro permitió vincular los debates sobre el sistema de coparticipación nacional con la experiencia de la provincia en materia de energías limpias, posicionando el desarrollo energético como un eje clave para la autonomía económica y la autonomía fiscal de la región.