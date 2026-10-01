La Rioja apuesta a la energía solar: el Parque Arauco prevé generar casi US$8 millones al año

El Gobierno de La Rioja continúa dando pasos clave en su desarrollo energético a través del Parque Solar Arauco I, una obra estratégica que refuerza el perfil productivo y tecnológico del distrito en un escenario económico complejo. La construcción de esta planta que demandó una inversión de 34 millones de dólares, prevé alcanzar una rentabilidad anual de casi 8 millones de dólares.

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Esta ganancia comenzará a verse plenamente una vez que la empresa estatal Parque Eólico Arauco (PEA) complete el pago del préstamo estimado a cinco años, asegurando un retorno económico sostenido para la provincia y consolidando el uso de energía limpia a gran escala.

"El primer año quedará un millón de dólares de ganancia, el segundo será una ganancia de tres millones y para el cuarto o quinto año ya prácticamente tendremos todo el préstamo pagado y quedarán casi 8 millones de dólares de ganancia por año durante 20 años", explicó el presidente de PEA, Ariel Parmigiani, en diálogo con Rioja virtual Radio.

Rendimiento destacado

El Parque Sola Arauco I alcanzó durante agosto de 2026 el mejor rendimiento entre las centrales solares de La Rioja y se ubicó entre las tres principales del país, de acuerdo con los datos publicados por la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (CAMMESA).

La central registró un factor de carga del 31,27%, el valor más elevado entre las ocho instalaciones fotovoltaicas relevadas en territorio riojano. El resultado también marcó un salto en el ranking nacional: en julio, Arauco Solar I se encontraba en el décimo lugar y durante agosto ascendió hasta la tercera posición entre los parques solares con mayor factor de carga de la Argentina.

Según el Informe de Síntesis Mensual de CAMMESA correspondiente a agosto de 2026, la central riojana quedó únicamente por detrás de la Central Fotovoltaica Chimbera 1, que alcanzó un factor de carga del 36,05%, y de la Central Fotovoltaica Cañada Honda I, con un registro del 34,85%.

Parques solares en La Rioja

La Rioja cuenta con un total de 14 parque solares distribuidos en su territorio, a los que se suman nuevas plantas inauguradas recientemente, tanto en agosto como en septiembre.

En el marco del 379.° aniversario de Olta, el gobernador Quintela inauguró este mes de septiembre un parque solar en la cabecera del departamento General Belgrano. Durante el acto oficial el mandatario destacó el impacto económico que tendrá la iniciativa en la administración local, señalando que implicará "un abaratamiento del costo de la energía para el municipio".

Previamente, en el mes de agosto, se había inaugurado una obra similar en Chamical: el Parque Solar 21 de Agosto. Esta instalación de generación renovable aporta 100 kW a la red provincial y permite abastecer entre el 10% y el 13% del consumo destinado al alumbrado público de la ciudad.