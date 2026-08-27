De la investigación al desarrollo: La Rioja presentó su estrategia de ciencia y tecnología para 2030

Con un balance positivo, concluyó la segunda edición de Rioja Futura, un evento organizada por el Gobierno de La Rioja a través de la Secretaría de Ciencia y Tecnología. La convocatoria no solo duplicó la presencia respecto a la muestra anterior, sino que reunió 88 puestos de exposición donde convergieron la comunidad educativa, el sector público y el ámbito empresarial tecnológico.

Durante el encuentro, las autoridades provinciales presentaron el Plan Estratégico 2026-2030 de Ciencia y Tecnología, el cual busca fortalecer el desarrollo científico y tecnológico de la provincia. Este plan de acción contempla las prioridades, objetivos y estrategias La Rioja en relación a la ciencia y la tecnología desde este año hasta el año 2030. La iniciativa apunta a canalizar la investigación científica y la innovación hacia aplicaciones prácticas que resuelvan necesidades de la comunidad.

En diálogo con medios locales, el secretario de Ciencia y Tecnología, Hugo Vera, aseguró que es muy importante participación de jóvenes y la presencia de instituciones públicas, universidades, organismos científicos, empresas y emprendedores tecnológicos.

En relación al valor transformador de esta iniciativa, Vera afirmó que hablar de ciencia, tecnología e innovación implica mucho más que laboratorios o computadoras: “Es la decisión de una sociedad de querer lograr lo que hasta ahora no se ve, pero que hay que trabajar para hacerlo realidad”.

Un encuentro que miró al futuro

La exposición organizada por el Gobierno de La Rioja realizó en la Nave Central del Paseo Cultural Pedro Ignacio de Castro Barros (Pelagio B. Luna 699, departamento Capital) y participaron establecimientos y actores del mundo académico y científico, empresa de renombre como INVAP, Amazon y Huawei, sectores del gobierno riojano que apuestan al desarrollo de la provincia como Internet Para Todos, Parque Eólico Arauco-Winti, EDELAR, EMSE, Aguas Riojanas y otros áreas vinculadas a la minería, ambiente, salud, energía, agricultura, turismo, empleo y comercio exterior.

Durante las dos jornadas, también se mostraron proyectos y desarrollos de la Universidad Nacional de La Rioja (UNLaR), Universidad Tecnológica Nacional (UTN), Universidad Nacional de Chilecito (UNdeC), Fundación Barceló, Universidad Siglo 21, Universidad Blas Pascal y Teclab. Además, se sumaron instituciones científicas y técnicas como CRILAR-CONICET, INVAP, INTA, INTI, SENASA y CFI, que compartirán experiencias y formas de trabajo.

De esta manera, el gobierno de la provincia en articulación con Rioja Futura, fue el puente para mostrar experiencias y proyectos. Fue un encuentro para generar oportunidades de cooperación entre universidades, organismos científicos, Estado y sector productivo.