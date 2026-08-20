Expo Rioja Futura reunirá a universidades, empresas y organismos científicos en la provincia: los detalles del evento

El Gobierno provincial apuesta a la innovación, la ciencia y la tecnología con la Expo Rioja Futura. Este encuentro reunirá a universidades, organismos científicos, empresas y sectores productivos para exhibir proyectos, generar vínculos y acercar nuevas propuestas de formación a las juventudes, desplegando todo el potencial innovador de la provincia junto a referentes nacionales e internacionales.

Además, durante el encuentro, el gobierno local, a través de la Secretaría de Ciencia y Tecnología dependiente del Ministerio de Trabajo, Empleo, Industria y Minería, presentará el Plan Estratégico de Ciencia y Tecnología 2026–2030. Este plan de acción contempla las prioridades, objetivos y estrategias de la provincia en relación a la ciencia y la tecnología desde este año hasta el año 2030.

Un encuentro con el futuro

La Rioja se mudará al futuro este jueves 20 y viernes 21. El encuentro se realizará en la Nave Central del Paseo Cultural Pedro Ignacio de Castro Barros (Pelagio B. Luna 699, departamento Capital) y participarán establecimientos y actores del mundo académico y científico, empresa de renombre como INVAP, Amazon y Huawei, sectores del gobierno riojano que apuestan al desarrollo de la provincia como Internet Para Todos, Parque Eólico Arauco-Winti, EDELAR, EMSE, Aguas Riojanas y otros áreas vinculadas a la minería, ambiente, salud, energía, agricultura, turismo, empleo y comercio exterior.

Durante las dos jornadas, también se mostrarán proyectos y desarrollos de la Universidad Nacional de La Rioja (UNLaR), Universidad Tecnológica Nacional (UTN), Universidad Nacional de Chilecito (UNdeC), Fundación Barceló, Universidad Siglo 21, Universidad Blas Pascal y Teclab. Además, se sumarán instituciones científicas y técnicas como CRILAR-CONICET, INVAP, INTA, INTI, SENASA y CFI, que compartirán experiencias y formas de trabajo.

Hoja de ruta provincial

El Plan Estratégico de Ciencia y Tecnología 2026–2030 pretende ser una hoja de ruta para fortalecer el sistema científico, tecnológico y de innovación, vinculando la capacidad de los talentos locales, con las necesidades y capacidad de desarrollo provincial.

En esta línea, el gobierno de la provincia en articulación con Rioja Futura, permitirá mostrar experiencias y proyectos, dialogar entre los protagonistas de los sectores de innovación, detectar a los jóvenes interesados por estos conocimientos y generar oportunidades de cooperación entre universidades, organismos científicos, Estado y sector productivo. El objetivo es fortalecer estos vínculos que conducirán a poner en valor el desarrollo científico y tecnológico de La Rioja.

La importancia de la juventud local

El gobierno de La Rioja busca incentivar el interés por la ciencia y la tecnología, conectando a jóvenes y estudiantes con nuevas opciones formativas. Durante el evento, casas de estudio e instituciones educativas expondrán su oferta académica para orientar de forma directa a quienes planean su futuro profesional. La exposición pondrá en evidencia que la innovación y el conocimiento son una realidad tangible en La Rioja.