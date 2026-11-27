En el marco de la gira por el Norte Grande que llevó al gobernador Ricardo Quintela a Misiones, el Gobierno de La Rioja desplegó su primera agenda de promoción turística en Puerto Iguazú, con el objetivo de difundir sus atractivos entre visitantes nacionales e internacionales antes de la temporada de verano.

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La agenda incluyó una presentación formal del destino ante medios de comunicación locales y promociones en espacios de alta circulación, como la vía pública, el Hito Tres Fronteras y el Parque Nacional Iguazú. Este despliegue acompañó la firma del Convenio Marco de Cooperación y Colaboración entre el gobernador Quintela y su par misionero, Hugo Passalacqua. El tratado firmado, busca impulsar una agenda conjunta de desarrollo turístico, productivo y cultural.

Vínculo entre Talampaya e Iguazú

La iniciativa turística buscó conectar dos áreas naturales argentinas que cuentan con el reconocimiento de Patrimonio Mundial por la UNESCO: los parques nacionales Talampaya e Iguazú. A partir de este lazo, se apunta a revalorizar estos escenarios naturales y abrir canales de cooperación entre ambos puntos turísticos.

En relación a la belleza natural riojana, el Parque Nacional Talampaya, está ubicado en el centro-oeste riojano, entre los departamentos Coronel Felipe Varela e Independencia. Abarca 213.800 hectáreas destinadas a proteger valiosos yacimientos arqueológicos y paleontológicos.

En el año 2000, la UNESCO lo declaró Patrimonio Cultural y Natural de la Humanidad junto al vecino parque sanjuanino de Ischigualasto, más conocido como Valle de la Luna, distinción que lo hermana en relevancia con las Cataratas del Iguazú.

El convenio de cooperación

De acuerdo con lo que trascendió en medios locales, la alianza entre La Rioja y Misiones busca que ambas jurisdicciones compartan equipos, saberes y herramientas de gestión para potenciar las fortalezas de cada región, creando nuevas vías de crecimiento para sus economías.

En el plano del turismo, la iniciativa apunta a impulsar y renovar los bellos atractivos de cada provincia, posicionando ambos destinos tanto dentro del país como en el exterior. Asimismo, se prevé poner en valor la historia y los recursos naturales de cada zona, impulsar circuitos culinarios y modernizar la capacitación del sector.

En el punto denominado “Avistaje de fauna y biodiversidad en contraste: de la aridez a la selva subtropical”, el convenio propone diseñar circuitos complementarios que permitan a los viajeros descubrir la fauna y flora tanto de las zonas desérticas y montañosas del norte como de la selva subtropical.