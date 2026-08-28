La Rioja planta bandera contra los tarifazos: no habrá cortes de luz y siguen congeladas las ejecuciones

El Gobierno de La Rioja aseguró que mantiene suspendidos los cortes de energía para las familias y congeladas determinadas ejecuciones, como parte de las medidas adoptadas para contener el impacto de las deudas y los aumentos tarifarios.

El secretario general de la Gobernación, Ricardo Herrera, explicó que la Provincia busca sostener distintas herramientas de asistencia frente al escenario económico y el incremento de los costos de los servicios públicos.

“Estamos atacando todos los frentes y tratamos de hacer el máximo esfuerzo posible. Hemos congelado las ejecuciones, hemos congelado los cortes de luz, hemos congelado la suba de las tarifas”, afirmó Herrera en diálogo con Fénix.

El funcionario reconoció, sin embargo, que el aumento del consumo durante los períodos de altas temperaturas representa una dificultad adicional tanto para las familias como para las cuentas provinciales. En ese contexto, señaló que la Provincia intenta absorber parte del impacto generado por los incrementos definidos a nivel nacional, aunque advirtió que existe un límite sobre los recursos que puede destinar el Estado.

Herrera puso como ejemplo la evolución del costo de la energía que debe afrontar La Rioja. Según explicó, en 2023 la Provincia pagaba alrededor de $1.500 millones a CAMMESA, mientras que actualmente el monto asciende a unos $17.000 millones.

“Hoy entre todos los riojanos pagamos 17.000 millones de pesos a CAMMESA”, sostuvo, al remarcar el fuerte crecimiento del costo energético y su impacto sobre las finanzas provinciales.

Respecto de las interrupciones del suministro, Herrera aclaró que podría existir algún caso particular en el que se registre una acumulación significativa de deuda. No obstante, remarcó que la decisión política del Gobierno provincial es evitar los cortes y analizar cada situación de manera individual. “Es una decisión política del Gobierno este tema de la suspensión de los cortes de luz”, enfatizó.

El secretario general también destacó que la Provincia busca acompañar a las familias que atraviesan dificultades económicas y amortiguar el impacto de las medidas nacionales sobre servicios considerados esenciales. Las medidas se mantienen mientras el Gobierno provincial evalúa cómo afrontar el aumento de los costos energéticos y el crecimiento del consumo, especialmente durante los meses de temperaturas elevadas.

La Rioja quedó entre las provincias con mayor caída del consumo eléctrico

Frente al severo ajuste económico impulsado por el Gobierno Nacional de Javier Milei, el Gobierno de La Rioja ratifica su compromiso de proteger el bolsillo de las familias riojanas. Mientras el impacto de los recortes se refleja en la caída del 3,63% en el consumo eléctrico, según datos de ADEERA, la gestión provincial de Ricardo Quintela implementa medidas concretas de contención y subsidio tarifario que lograron convertir al La Rioja como la provincia con la factura de luz residencial más baja de todo el NOA para usuarios con subsidio.

De acuerdo a las cifras publicadas en el Informe Mensual de Demanda de Energía Eléctrica que elabora la Asociación de Distribuciones de Energía Eléctrica de la República Argentina (ADEERA), el consumo eléctrico en La Rioja bajó un 3,6 % en junio. La caída en la demanda es en relación al mismo mes de 2025. Según el índice, difundido esta semana, la provincia fue la quinta del país donde más disminuyó el consumo de electricidad. El relevamiento incluye el consumo residencial, no residencial y grandes usuarios del sistema eléctrico.

Este informe de ADEERA contempla los consumos eléctricos de las categorías Residencial (menor a 10 kw), No Residencial (menor a 300 kw), No Residencial igual o mayor a 300 kw y Grandes Usuarios del Mercado Eléctrico Mayorista (no abastecidos por la distribuidoras).