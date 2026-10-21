La Rioja participará del primer Foro Federal Argentino UE- Mercosur: los detalles

La Rioja estará presente en el primer Foro Federal Argentino UE-Mercosur. Durante el encuentro en la ciudad de Salta, la Provincia expondrá este jueves sus experiencias de desarrollo productivo y el modelo de sus empresas estatales, en una jornada destinada a debatir los desafíos y oportunidades del acuerdo comercial entre ambos bloques.

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“La Rioja tiene capacidad para exportar productos clave para el mercado europeo”, aseguró a Agencia de Noticias de La Rioja, la secretaria ejecutiva de Redes Chaco, Liliana Paniagua.

El encuentro reunirá a gobernadores, representantes diplomáticos, autoridades institucionales, cámaras de comercio, empresas y organizaciones de la sociedad civil. Durante la jornada se debatirán ejes clave como el comercio regional, las inversiones, la innovación, el desarrollo productivo y la sostenibilidad ambiental.

El propósito central de esta primera edición es que el Noroeste Argentino defina una estrategia conjunta frente al tratado comercial con el bloque europeo. Para ello, los distintos sectores trabajarán en la elaboración de una hoja de ruta y en un esquema de seguimiento que permita determinar cómo se posicionarán las cadenas productivas locales en los mercados internacionales.

En ese marco, la representación riojana integrada por el Ministerio de Producción y referentes de las cámaras empresariales locales, expondrán la experiencia de las empresas de participación estatal mayoritaria.

Empresas con sello riojano

La Rioja cuenta con un consolidado entramado productivo y de servicios conformado por un conglomerado de entre 36 y 40 empresas estatales y de participación pública, estructuradas legalmente bajo las figuras de Sociedades Anónimas con Participación Estatal Mayoritaria (SAPEM) o Sociedades Anónimas Unipersonales (SAU), las cuales operan en su mayoría bajo la marca corporativa Mejor Riojanas.

Dentro de este esquema, el modelo económico impulsado por la gestión del gobernador Ricardo Quintela otorga al Estado un rol protagónico a través de la inversión pública y alianzas estratégicas para sostener la actividad industrial, el desarrollo minero y el fortalecimiento de las economías regionales.

En el área de servicios públicos y conectividad, la infraestructura provincial se apoya en firmas clave como Internet para Todos, orientada a la provisión de banda ancha, telecomunicaciones y televisión digital.

La distribuidora EDELaR, encargada del suministro de energía eléctrica en todo el territorio; Aguas Riojanas, abocada a la captación, potabilización y distribución del servicio de agua de red; y Elargas, enfocada en la expansión de las redes de gas natural.

En paralelo, en los sectores energéticos y extractivos destacan empresas estratégicas como el Parque Eólico Arauco y la minera estatal EMSE, las cuales impulsan proyectos de gran escala, integración regional e incorporación de proveedores locales para dinamizar la cadena de valor en la región.