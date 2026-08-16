La Rioja mejoró 10 puntos su desempeño educativo una década y quedó entre las provincias que más avanzaron: los detalles

La Rioja logró su desempeño educativo más alto de los últimos diez años en el nivel primario, impulsada por un importante avance en la trayectoria y los aprendizajes de sus alumnos. De acuerdo con el Índice de Resultados Escolares 2025, elaborado por la organización Argentinos por la Educación, la provincia se consolidó entre las jurisdicciones con mayor crecimiento interanual del país, en un contexto nacional donde solo la mitad de los estudiantes que ingresaron a primer grado en 2020 alcanzaron el sexto grado en el tiempo esperado y con conocimientos satisfactorios en Lengua y Matemática.

En la última cohorte analizada, la provincia registró un incremento de 10 puntos porcentuales respecto de la cohorte anterior, uno de los mayores avances del país junto con San Juan y Catamarca. El informe analiza el camino estudiantil de niños y niñas que ingresaron a primer grado en 2020 y examina cuántos llegaron a sexto grado en 2025 en el tiempo previsto por el sistema educativo. En este índice, también se tuvo en cuenta la cantidad de estudiantes que llegaron a sexto grado con conocimientos al menos satisfactorios en las asignaturas Lengua y Matemática.

La Rioja: balance positivo en educación primaria

El dato de mayor relevancia para la provincia es la evolución del Índice de Resultados Escolares (IRE), en el que sumó 10 puntos porcentuales respecto de la cohorte 2018-2023. Junto a San Juan y Catamarca, La Rioja se posiciona entre las provincias con mayor incremento positivo en lo que respecta al trayecto académico de los estudiantes de nivel primario.

Según el informe de Argentinos por la Educación, en la cohorte 2020-2025 La Rioja presenta el índice más alto de su historia comparado con anteriores cohortes de la provincia. Una situación similar se observa en otras 11 jurisdicciones: en Tierra del Fuego, Santa Cruz, San Luis, Buenos Aires, Entre Ríos, San Juan, Jujuy, Catamarca, Corrientes, Formosa y Santiago del Estero.

Seguín los autores de la investigación, el informe destaca además otro dato alentador para La Rioja, asociado al impacto de políticas públicas provinciales: la provincia demostró que es posible acortar la brecha social, logrando que distritos con altos niveles de pobreza mejoren su desempeño hasta alcanzar o superar la media nacional.

Mapa de diferencias

Los investigadores también advierten que el IRE presenta una importante correlación con el nivel socioeconómico promedio de los estudiantes de cada provincia. En esa línea, jurisdicciones como Ciudad de Buenos Aires o Córdoba figuran con valores más altos. Por este motivo es que la mejora registrada en La Rioja adquiere una relevancia significativa porque se produce en un territorio que partía de niveles más bajos y que, según el estudio presentado por la organización Argentinos por la Educación, logró avanzar de una manera positiva en lo respecta a análisis de cohortes anteriores.