La Rioja lanzó las Olimpiadas de Salud Mental para reforzar la prevención en estudiantes secundarios

Frente al aumento de suicidios a nivel nacional, el Gobierno de La Rioja lanzó las Olimpiadas de Salud Mental 2026 con el fin de promover la prevención y acercar espacios de escucha y ayuda a los adolescentes. En esta oportunidad, más de 100 estudiantes de 10 escuelas públicas y privadas de Capital, Sanagasta e Independencia.

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La iniciativa fue del ministerios de Salud y Educación de La Rioja se realizó en el Colegio Provincial N.º 3 “Lidia Chávez de Brizuela”, donde los equipos respondieron preguntas de opción múltiple y resolvieron un caso integrador relacionado con distintas situaciones vinculadas con la salud mental.

La competencia tendrá nuevas rondas hasta llegar a una instancia final prevista para octubre, en el marco de las actividades por el Día Mundial de la Salud Mental, que se conmemora cada 10 de octubre. La propuesta también contempla que los estudiantes elaboren proyectos escolares a partir de problemáticas que hayan identificado dentro de sus propias comunidades educativas.

La prevención como eje

El ministro de Salud, Juan Carlos Vergara, destacó la participación de los jóvenes y la importancia de generar conversaciones sobre salud mental dentro de las escuelas. En ese sentido, sostuvo que creen que "la promoción y la prevención de esta problemática, que es tan compleja, tienen que tener un abordaje preventivo".

Vergara explicó que la iniciativa busca que "se hable de salud mental en los colegios, que los chicos puedan expresar sus conocimientos y que puedan estudiar sobre el tema". También señaló que el objetivo es incorporar el cuidado de la salud mental a la vida cotidiana de los adolescentes y prestar atención a sus emociones y vínculos.

La secretaria de Planeamiento e Innovación Educativa, Vanesa Navarro, explicó que cada equipo cuenta con docentes que fueron capacitados para acompañar el desarrollo de los proyectos. "Lo más importante es que ya estén participando y que hayan fortalecido proyectos institucionales relacionados con la salud mental", afirmó. Además, confirmó que todos los equipos que participaron de esta primera instancia continuarán en la próxima ronda.

Una iniciativa surgida de una investigación

La directora de Articulación y Continuidad del Cuidado en Salud Mental, Candela Azcurra, explicó que la iniciativa surgió a partir de una investigación realizada por Sedronar con adolescentes de escuelas de la provincia. Según detalló, uno de los resultados que llamó la atención fue que, ante una situación de riesgo o frente a la necesidad de pedir ayuda, las instituciones de salud y educación aparecían entre las últimas opciones mencionadas por los jóvenes.

Azcurra sostuvo que "eso fue lo que generó una alerta y llevó a pensar cómo se puede acercar a ellos y lograr que sean protagonistas". En ese marco, remarcó que las Olimpiadas buscan generar espacios de participación y escucha, además de brindar herramientas para reconocer situaciones relacionadas con la salud mental y saber dónde y cómo pedir ayuda.

También participaron de la jornada la titular de la Unidad Coordinadora del Plan Provincial de Salud, Romina Cuello; la secretaria de la Mujer y Diversidad, Karen Navarro; la subsecretaria de Ciclos de Vida y Objetivos Sanitarios Priorizados, Eliana Alem; y el director de Salud Mental, Sebastián Barrionuevo, entre otras autoridades.