La Rioja presentó una guía para el abordaje responsable del suicidio en los medios

En el marco del aumento de suicidios a nivel nacional y mundial, el Gobierno de La Rioja llevó a cabo este viernes 18 de septiembre una jornada informativa destinada a periodistas y trabajadores de medios para presentar una "Guía para el abordaje responsable del suicidio en los medios de comunicación". El objetivo de brindar herramientas que permitan tratar estas problemáticas desde un enfoque respetuoso y comprometido con la prevención.

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El documento, impulsado por el Ministerio de Salud provincial, propone una serie de pautas y herramientas prácticas orientadas a transformar la cobertura cotidiana de esta problemática en los medios de comunicación. Partiendo del impacto que tienen las noticias en la sociedad, el material busca que cada pieza informativa funcione como un canal de contención y prevención, clave para acompañar a quienes atraviesan momentos de crisis.

En esa línea, durante el encuentro se brindaron pautas concretas para erradicar tratamientos periodísticos que estigmaticen, violen derechos o potencien conductas de riesgo. A la vez, se fomentará la producción de contenidos con perspectiva de derechos, adecuadamente contextualizados, que incluyan datos de asistencia directa e información útil para la población.

Bajo la premisa “Tu salud mental, tu derecho”, el ministerio remarcó el compromiso social que exige la tarea de informar. En ese sentido, la jornada se planteó como una instancia de trabajo conjunto con comunicadores y trabajadores de prensa para consolidar una práctica periodística comprometida colectivamente con el cuidado y la prevención en La Rioja.

La Rioja rechaza la reforma de la Ley de Salud Mental

El gobierno provincial rechazó el proyecto impulsado por el gobierno nacional en el Senado para modificar la Ley Nacional de Salud Mental N° 26.657. La posición de La Rioja sostiene que el abordaje de las problemáticas de salud mental deben apuntar a preservar un mirada comunitaria e interdisciplinaria. Además, cuestionan la ausencia de financiamiento del proyecto de reforma.

Según publicó la agencia Noticias Argentinas, uno de los ejes de la reforma impulsada por Nación establece que en los casos de internación involuntaria se requerirá la firma de dos profesionales, de los cuales uno debe ser médico y en lo posible psiquiatra. En el proyecto original, el único que lo podía autorizar era el psiquiatra. Se mantendría la parte donde se aclara que las internaciones involuntarias sólo se autorizan "ante riesgo grave de daño para la vida o la integridad física propia o de terceros".