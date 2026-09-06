La Rioja inicia el primer rescate de Chachos para comercios y habilita seis puntos de atención en la provincia

El Gobierno de La Rioja pondrá en marcha el primer operativo de rescate de Chachos destinado exclusivamente a comercios, cuyo pago está previsto para el lunes 14 de septiembre. La recepción de las solicitudes se realizará del lunes 7 al jueves 10 de septiembre en dos oficinas habilitadas en la Capital y en dependencias de la DGIP.

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Con el objetivo de facilitar el procedimiento y garantizar el acceso de los comercios tanto de la Capital como del interior, se dispondrán puntos de atención en seis localidades de la provincia que funcionarán de 10 a 17 horas durante las cuatro jornadas establecidas.

Dónde realizar el rescate

En Capital estarán habilitadas dos oficinas ubicadas en Santa Fe N.° 576 y Copiapó N.° 235. En el interior provincial, el operativo se desarrollará en las oficinas de la Dirección General de Ingresos Provinciales (DGIP) correspondientes a las cinco cabeceras regionales: Chepes, Castro Barros s/n; Chilecito, 9 de Julio 36; Chamical, Av. Perón 50; Aimogasta, 25 de Mayo 342 y Villa Unión, San Martín s/n.

Cómo funciona el rescate de Chachos

El rescate de Chachos es el proceso oficial en el que el Gobierno de La Rioja cambia estos bonos provinciales por pesos para los comerciantes que los aceptaron como medio de pago. El canje no está abierto al público general, es exclusivo para comercios. Los negocios que juntaron los bonos los entregan al Estado provincial para recuperar su valor en dinero real.

El 80% de los comercios recibe los bonos

Tras el relanzamiento y la inyección de 4 mil millones de pesos en Chachos, desde el Centro Comercial de La Rioja confirmaron que el 80% de los locales ya recibió esta herramienta de consumo y aseguran que se siente el impacto en la actividad de la economía local.

Actualmente hay más de 800 comercios adherido en La Rioja en diversos rubros: alimentos y consumo diario, farmacias, gastronomía, combustible, construcción, indumentaria, entre otros. Además, recientemente el gobierno provincial cerró un acuerdo con el Grupo Dinosaurio de Córdoba Capital, lo que significa que los riojanos que vayan a la ciudad vecina podrán pagar con Chachos en comercios de este grupo empresarial.

En diálogo con Medios Rioja, el director del Centro Comercial, Juan Keulian, expresó que el impacto de los bonos en otros sectores de la economía provincial podría comenzar a sentirse con mayor fuerza a partir de este mes. La expectativa del sector comercial es que, una vez cubiertas las necesidades más urgentes, los consumidores puedan destinar parte de los Chacho a compras que actualmente permanecen postergadas.