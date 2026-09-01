Los Chachos en La Rioja: aseguran que el 80% de los comercios ya recibe los bonos

Tras el relanzamiento y la inyección de 4 mil millones de pesos en Chachos, desde el Centro Comercial de La Rioja confirmaron que el 80% de los locales ya recibió esta herramienta de consumo y aseguran que se siente el impacto en la actividad de la economía local.

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En diálogo con Medios Rioja, el director del Centro Comercial, Juan Keulian explicó que el primer pago de los bonos a los empleados públicos está teniendo un impacto principalmente en el rubro de alimentos, debido a que las familias destinan esos ingresos a cubrir deudas y necesidades urgentes.

“Este primer pago se está utilizando principalmente para tapar los agujeros que tiene la gente por todos lados”, señaló el referente comercial respecto a la crisis que atraviesan los ciudadanos.

El consumo con los BOCADE

Según Keulian, el impacto de los bonos en otros sectores de la economía provincial podría comenzar a sentirse con mayor fuerza a partir de septiembre. La expectativa del sector comercial es que, una vez cubiertas las necesidades más urgentes, los consumidores puedan destinar parte de los BOCADE a compras que actualmente permanecen postergadas.

El director del Centro Comercial también destacó que una de las características de los BOCADE es que no pueden utilizarse para realizar operaciones en plataformas online, por lo que el dinero debe circular dentro de la provincia.

En ese sentido, consideró que la herramienta puede funcionar como un mecanismo de protección para los comercios locales y contribuir a sostener el consumo en los establecimientos riojanos.

El impacto de la emisión de BOCADE

Ante la posibilidad de que los bonos pierdan valor, Keulian sostuvo que el esquema contempla una emisión limitada a $4.000 millones mensuales y afirmó que ese volumen no genera, según su análisis, un impacto negativo sobre la masa monetaria provincial.

Además, señaló que existe un acuerdo con el Ministerio de Hacienda y otros sectores para mantener criterios de prudencia en la emisión y evitar operaciones de cambio por debajo de la paridad con el peso.

Así el referente comercial consideró que estas condiciones son importantes para preservar el valor de los BOCADE y sostener su utilización dentro de la economía provincial.

Los BOCADE como alivio para las familias

Keulian también vinculó el funcionamiento de los bonos con las moratorias vigentes hasta diciembre, período durante el cual continuará la entrega del adicional de 50.000 chachos a los agentes estatales.

Sin embargo, aclaró que los BOCADE representan una herramienta de alivio de corto plazo y no una solución estructural para la economía provincial. “No es la panacea, es un parche para salir de la depresión en la que estamos metidos”, sostuvo.

En ese marco, planteó que el desafío para La Rioja pasa por generar condiciones que permitan fortalecer el empleo genuino, las inversiones y el turismo, de manera de impulsar una recuperación sostenida de la actividad económica.