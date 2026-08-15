La Rioja pone en marcha un operativo de vacunación escolar que alcanzará a casi 7.000 estudiantes

El Gobierno de La Rioja inició este lunes una nueva etapa del programa “Activá tu escudo”, una iniciativa destinada a garantizar el acceso a la vacunación de niños y niñas en edad escolar. La campaña acompaña el Calendario Nacional de Vacunación y busca reforzar las coberturas de inmunización en las infancias, con el objetivo de prevenir enfermedades y completar los esquemas correspondientes.

Esta política pública que se lleva a cabo a través del trabajo conjunto entre el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación de La Rioja, pretende alcanzar a siete departamentos de la provincia y beneficiar a 7.000 estudiantes. A través de esta estrategia, La Rioja reafirma su compromiso con la prevención de enfermedades para proteger la salud de la comunidad.

"Activá tu escudo" en números

El programa provincial pretende alcanzar en esta primera etapa a 6.901 estudiantes nacidos en 2015 y 2021, que asisten a escuelas en los departamentos Capital, Chamical, General Juan Facundo Quiroga, General San Martín, Independencia, Sanagasta y Vinchina. Este trabajo interministerial, en conjunto con equipos de salud, escuelas y familias, busca iniciar esta etapa de vacunación en 253 establecimientos educativos de nivel inicial y primario ubicados en territorios donde se detectó una mayor necesidad de fortalecer las coberturas de vacunación.

La campaña de vacunación arrancó en la Escuela N.º 415 de Chamical, en la que se desarrolló una jornada informativa para los directivos de las instituciones educativas involucradas en el programa. La capacitación continuará en el Paseo Cultural Castro Barros del departamento capital, con otro encuentro destinado a directivos.

Un trabajo en conjunto en beneficio de las infancias

A lo largo del mes de agosto, representantes de los ministerios de Salud y Educación constituirán equipos de trabajo dedicadas a diseñar los dispositivos de vacunación dentro de las instituciones educativas. Se prevé una organización logística que acompañe la división territorial y los aspectos operativos con el fin de asegurar que los alumnos completen sus esquemas de inmunización de forma ágil y ordenada.

En paralelo, el programa "Activá tu escudo" incluye un ciclo de formación para el personal médico y docente enfocado en unificar las pautas de actuación, optimizar la carga de datos y registro de vacunación. Este trabajo entre los ministerios y los sectores involucrados en la campaña de vacunación masiva, fortalecerá una política pública de la provincia que busca proteger la salud de las infancias.

El programa también incluye una campaña comunicacional destinada a concientizar especialmente a madres, padres y tutores. El objetivo es brindar información sobre la importancia de vacunarse, entendiéndose esto como una herramienta que no solo protege a cada niña y niño, sino que también cuida a toda la comunidad, contribuyendo a disminuir y controlar enfermedades.