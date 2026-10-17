La Rioja impulsa el debate sobre los límites y las oportunidades de la inteligencia artificial en la educación

La Rioja reúne a 500 docentes en el Segundo Congreso Provincial y Nacional de Inteligencia Artificial en Educación como impulso a una iniciativa que apunta a incorporar nuevas herramientas tecnológicas a los procesos de enseñanza y aprendizaje. El encuentro propone fortalecer la capacitación de los educadores y promover una integración de la inteligencia artificial que tenga en cuenta sus posibilidades, sus límites y su uso responsable en las aulas.

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La actividad, organizada por el Ministerio de Educación, se desarrolla con participación presencial y transmisión en vivo a través del canal oficial de YouTube del Ministerio de Educación. También convoca a representantes de instituciones universitarias como la Fundación Barceló, la Universidad Siglo 21, la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), la Universidad Blas Pascal y la Universidad Nacional de La Rioja, entre otras.

Durante la apertura, el ministro de Educación, Ariel Martínez, destacó la importancia de generar espacios de capacitación e intercambio para que los docentes puedan afrontar los desafíos de la transformación tecnológica. El objetivo es brindar herramientas y estrategias que permitan integrar estas tecnologías a las prácticas educativas.

Formación docente para aplicar la IA en las aulas

La secretaria de Gestión Educativa, Zoraida Rodríguez, señaló que la incorporación de la inteligencia artificial requiere capacitación y acompañamiento para los educadores. "La IA no viene a reemplazar al docente, pero la escuela siempre debe estar a la vanguardia", afirmó.

Rodríguez también explicó que el Ministerio trabaja en la articulación de estas herramientas con los diseños curriculares de cada nivel y en su incorporación como contenido transversal dentro de la formación docente.

Por su parte, Duilio Madera, responsable del área de Políticas Socioeducativas, explicó que esta segunda edición avanza sobre los contenidos presentados durante el primer congreso, realizado el año pasado, cuando la propuesta estuvo centrada en los conceptos y fundamentos de la inteligencia artificial.

En esta oportunidad, el encuentro busca acercar recursos concretos para su aplicación en la enseñanza. "La idea es poder acercar herramientas de corte pedagógico con inteligencia artificial para los docentes, para que se puedan formar y, sobre todo, generar espacios donde puedan disertar, aprender y capacitarse", expresó Madera.

Una mirada crítica y responsable sobre la tecnología

La coordinadora del Núcleo del Conocimiento, Belén Molina, destacó que la propuesta apunta a promover un uso de la inteligencia artificial que trascienda las consultas y permita desarrollar nuevas metodologías de trabajo dentro del aula. La iniciativa busca fomentar el análisis crítico y constructivo entre docentes y estudiantes.

En la misma línea, el jefe de Gabinete, Juan Luna Corzo, se refirió a los cambios que estas herramientas producen en la relación con el conocimiento. "La IA está cambiando todo, cómo nos vinculamos con el conocimiento", manifestó, y convocó a los actores educativos a acompañar el proceso mediante la actualización y el aprendizaje permanente.

La Legislatura provincial declaró el congreso de interés provincial. La distinción fue entregada por los diputados Raúl Cabral y Mario Claudio Ruiz, durante una apertura en la que también participaron la secretaria de Planeamiento, Vanesa Navarro, supervisores, directores de nivel y equipos técnicos del Ministerio de Educación.