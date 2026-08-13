Quintela realizó un acuerdo para la habilitación de 210 terrenos y avanza con la digitalización de trámites en La Rioja

El Gobierno de La Rioja y la Municipalidad de Chilecito acordaron avanzar en dos iniciativas vinculadas con el acceso al suelo y la modernización de la administración pública. Los convenios, firmados por el gobernador de la provincia, Ricardo Quintela, contemplan la intervención en la adjudicación de 210 terrenos de propiedad provincial y la incorporación de un sistema de gestión digital para reducir progresivamente el uso de papel.

Al respecto, en su cuenta de X el mandatario riojano aseguró: "En Chilecito avanzamos con dos acciones que representan respuestas concretas para la comunidad. Por un lado, la puesta en marcha de más de 200 lotes municipales permitirá atender una parte importante de la demanda habitacional y acompañar a muchas familias en el sueño de la casa propia".

"Al mismo tiempo, incorporamos el sistema SELEX para continuar modernizando la administración municipal, agilizando trámites y avanzando en un proceso de despapelización que hace al Estado más eficiente, transparente y cercano. Creemos en un Estado que planifica, invierte y trabaja junto a los municipios para generar oportunidades, garantizar derechos y mejorar la calidad de vida de la gente", destalló Quintela.

Acuerdos claves para toda la provincia

Uno de los acuerdos permitirá avanzar con dos loteos destinados a familias que buscan acceder a un terreno para comenzar a construir sus viviendas, el primero está compuesto por 80 parcelas, mientras que el segundo reúne 130 lotes. La intervención del municipio permitirá participar en el proceso de adjudicación de estos terrenos, que forman parte del patrimonio provincial y serán destinados a atender parte de la demanda habitacional de la ciudad.

El segundo convenio está relacionado con la incorporación del sistema SELEX en la administración municipal. La herramienta permitirá avanzar con la utilización de expedientes electrónicos y reducir el movimiento de documentación en papel. La implementación será progresiva y contempla que determinados trámites puedan realizarse de manera remota.

Entre las gestiones previstas se encuentran las habilitaciones comerciales, que podrán comenzar a tramitarse sin que los vecinos tengan que concurrir personalmente a las oficinas municipales. Como parte de la primera etapa del proceso, se entregarán 15 computadoras destinadas a la infraestructura de la Casa Central del municipio.

Los acuerdos reúnen dos objetivos diferentes: por un lado, avanzar sobre una parte de la demanda de terrenos para vivienda; por otro, incorporar herramientas digitales a la administración municipal. La puesta en marcha del sistema electrónico permitirá centralizar expedientes y avanzar hacia una modalidad de gestión a distancia.

Asimismo, el proceso de adjudicación de los lotes apunta a facilitar el acceso al suelo para las familias que buscan iniciar la construcción de sus viviendas. Los convenios fueron suscriptos por el gobernador y el intendente de Chilecito, Rodrigo Brizuela y Doria.