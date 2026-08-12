Jubilación docente: el plan de La Rioja para quienes no cuenten con 25 años de aportes

El Gobierno de La Rioja oficializó un nuevo esquema técnico del trámite jubilatorio del personal docente de la provincia con el fin de mitigar las trabas burocráticas y facilitar el paso al retiro dentro del sistema público provincial.

La iniciativa está destinada a los trabajadores de la educación que, habiendo alcanzado la edad legal para jubilarse, no completaron los 25 años de aportes o servicios requeridos por la legislación vigente. Para responder a este escenario, la provincia habilitó canales administrativos específicos que permitirán a los afectados regularizar los años pendientes mediante planes de pago.

En declaraciones a la prensa local, la directora de Recursos Humanos del Ministerio de Educación provincial, María Arce, brindó detalles sobre la implementación de esta medida y destacó que el objetivo principal es brindar acompañamiento institucional a quienes se encuentran en esta situación. Con estos nuevos lineamientos, la provincia busca agilizar los procedimientos del sector educativo, garantizando que más docentes puedan acceder de forma simplificada a su haber previsional.

Este plan que fomenta el gobierno de La Rioja acompaña a docentes que hayan ingresado tardíamente al sistema educativo o que tuvieron interrupciones en sus aportes durante su trayectoria profesional. "Hace unos días el Gobierno de la Provincia emitió un comunicado donde pone en conocimiento a aquellos docentes que cumplen con la edad jubilatoria pero que no llegan a los 25 años de servicio, que puedan completar los aportes que les falta", afirmó Arce.

Requisitos para acceder al retiro

El programa establece parámetros diferenciales de edad según el género de los aspirantes a jubilarse, manteniendo un requisito común respecto de la permanencia en las escuelas. Para ingresar a este esquema de regularización, se determinaron las siguientes condiciones obligatorias: las mujeres deben tener un mínimo de 57 años y los hombres un mínimo de 60. El piso en común entre ambos es que se deben acreditar al menos 10 años de desempeño efectivo frente al aula.

Quienes tengan que realizar el trámite correspondiente para acceder a su jubilación tiene la posibilidad de asesorarse en las oficinas del área previsional del Ministerio de Educación. En estos dispositivos, agendes idóneos podrán informar a cada futuro jubilado todo lo que necesiten para realizar el trámite correspondiente en ANSES.