La Rioja ganó protagonismo en el histórico encuentro de la Iglesia argentina con el papa León XIV

A través del obispo Monseñor Dante Braida, La Rioja asumió la representación central de la Iglesia argentina en un hecho histórico para todo el país. Braida encabezó la presentación oficial ante el sumo pontífice durante el encuentro en la Universidad Católica Argentina (UCA), donde se abordaron las principales problemáticas que atraviesa el país.

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El gobernador Ricardo Quintela y el Monseñor Braida sostienen una relación de diálogo y cooperación. En reiteradas ocasiones coordinaron esfuerzos enfocados en brindar contención a los sectores más vulnerables de la provincia.

Entre la articulación del gobierno provincial y la iglesia también se traduce en posicionamientos compartidos, como el pedido a la Nación para que restituya los fondos compensatorios históricos destinados al desarrollo de la provincia.

La presentación

Durante su discurso, Monseñor Braida advirtió ante el papa sobre la compleja situación socioeconómica nacional: “El alto índice de desempleo y la precariedad laboral en muchas regiones de nuestro país es una realidad que nos preocupa; no obstante, nuestra esperanza no decae”, afirmó.

La emoción también atravesó la jornada en uno de los momentos más significativos para La Rioja, cuando Monseñor Braida encomendó el encuentro a San José y al beato mártir Wenceslao Pedernera. Al reivindicar a esta figura clave de la Iglesia riojana, el obispo puso en valor su perfil de laico, trabajador de la tierra y promotor del cooperativismo, destacando su legado de compromiso social y defensa de la dignidad laboral.

Pedernera, representa una figura emblemática al ser el único laico dentro de los cuatro mártires riojanos asesinados en 1976 durante la última dictadura militar. Dirigente de la Acción Católica Rural e incansable impulsor de la organización campesina, fue beatificado por el papa Francisco el 27 de abril de 2019 en una histórica ceremonia realizada en la provincia, donde también se reconoció el martirio del obispo Monseñor Enrique Angelelli y de los sacerdotes Gabriel Longueville y Carlos de Dios Murias.

La intervención Braida, que además es titular de la Comisión Episcopal de Pastoral Social, tuvo un lugar destacado en el Auditorio San Juan Pablo II de la UCA, en Puerto Madero. El obispo abrió formalmente el encuentro y presentó la jornada ante el Pontífice frente a un auditorio colmado por unos 1.000 asistentes, entre los que se encontraban referentes sindicales, empresarios de PyMEs y grandes compañías, líderes de movimientos sociales y académicos.

Tras la actividad en la universidad, la agenda del obispo riojano continuó en la Catedral de Buenos Aires con el rezo de Vísperas, para luego sumarse al traslado de la comitiva episcopal hacia Córdoba con motivo de la misa que León XIV brindó en la capital cordobesa.