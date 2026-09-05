El Gobierno de La Rioja fortalece las políticas de protección e inclusión para la primera infancia

La provincia de La Rioja profundiza sus políticas de protección e inclusión para niños y niñas durante los primeros años de vida y ya suma 28 Espacios de Primera Infancia (EPI) distribuidos en todo el territorio provincial, donde se brinda atención integral, estimulación, cuidados y alimentación saludable.

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En el marco de la Semana 3, dedicada a la protección, la inclusión y la adopción, la directora de los Espacios de Primera Infancia, Sofía Juárez, destacó las acciones que impulsa el Gobierno provincial para acompañar a las infancias y a sus familias desde los primeros años.

“La idea era que entendamos la responsabilidad que tenemos todos nosotros. El Estado, como funcionaria, pero también como parte de la comunidad, y marcar la importancia que tiene poder acompañar a las familias”, señaló.

Durante una entrevista con Medios Provincia, Juárez remarcó que la protección y el desarrollo integral de niños y niñas requieren un trabajo conjunto entre el Estado, las familias y toda la comunidad.

Espacios de Primera Infancia

Los Espacios de Primera Infancia dependen del Ministerio de Desarrollo Social y están destinados a niños y niñas desde los 45 días de vida hasta los 3 o 4 años.estimulación, cuidados y atención de sus necesidades básicas.

Estos espacios tienen como objetivo acompañar a las familias y ofrecer un entorno seguro para el desarrollo de los niños, con actividades de

Actualmente funcionan 28 EPI en distintos barrios de la Capital y localidades del interior provincial. Además, se encuentra próxima a inaugurarse una nueva institución en el barrio Francisco I.

Juárez destacó el crecimiento de la red durante la actual gestión: mientras que al inicio había 11 espacios en funcionamiento, actualmente la provincia cuenta con 28.

Entre los establecimientos se encuentran el EPI Angely, en barrio Los Obreros; EPI Dulzura, en barrio Joaquín V. González; EPI Potenciando Risas y Sueños, en barrio Juan Domingo Perón, y el espacio ubicado en Alta Rioja.

Alimentación saludable y atención integral

La atención en los EPI contempla distintas necesidades vinculadas al crecimiento y desarrollo durante la primera infancia. De acuerdo con el horario de permanencia, los niños y niñas reciben desayuno, almuerzo, merienda y cena.

La alimentación es planificada con el acompañamiento de profesionales de nutrición, que elaboran las dietas teniendo en cuenta las necesidades específicas de esta etapa.

“Además de la estimulación y los cuidados, garantizamos el derecho a acceder a una alimentación saludable desde muy temprana edad”, explicó Juárez mientras aclaró que los espacios funcionan durante toda la jornada y buscan brindar acompañamiento integral a los niños y también a sus familias.

Protección, inclusión y adopción

Como parte de las actividades de la Semana 3, se realizó en el Superdomo la Expo de las Primeras Infancias, una jornada destinada a visibilizar las políticas y acciones vinculadas con la protección de los derechos de niños y niñas.

El encuentro puso el foco en temas como la protección, la inclusión y la adopción, además de promover espacios de encuentro y concientización para las familias y la comunidad.

La directora de los EPI destacó también el trabajo articulado con otras áreas estatales vinculadas a la protección de derechos, entre ellas la Subsecretaría de Niñas, Niños y Adolescentes, la Dirección que interviene ante situaciones de vulneración de derechos y la Dirección de Familia, que gestiona distintos dispositivos de cuidado.

En este marco, Juárez remarcó la importancia de intervenir desde edades tempranas para fortalecer la prevención y acompañar a las familias antes de que las situaciones de vulneración de derechos se profundicen.

“En la comunidad tenemos la responsabilidad de garantizar que nuestras infancias puedan crecer en un entorno saludable de manera integral”, afirmó.