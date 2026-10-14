La Rioja: el balance turístico del fin de semana largo dejó casi $2.000 millones y un 70% de ocupación

El movimiento turístico por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural generó un impacto positivo en La Rioja. La provincia registró un movimiento económico de casi $2.000 millones y un promedio del 70% de ocupación hotelera. El motivo principal fue la realización de competencias deportivas de alcance nacional, las cuales convocaron a visitantes del todo el país. Frente a ese panorama, los alojamientos y locales gastronómicos fueron los principales favorecidos.

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Las cifras confirmadas por el Observatorio Económico de Turismo provincial, revelaron que Sanagasta alcanzó el 100% de ocupación hotelera, seguido por Chilecito, con el 75%; el departamento General Felipe Varela, la localidad de Olta y General Belgrano, con el 70%; Llanos con el 68%; Famatina, con el 65%; y la ciudad Capital, con 55%.

Los eventos deportivos más destacados fueron el Campeonato Argentino de XCM en Sanagasta, el Rally de la Costa, el Campeonato Argentino de Parapentes y el Campeonato Argentino de Motocross en Chilecito. Además, hubo otras experiencias culturales, aventureras y gastronómicas de alta demanda, como la Ruta del Vino Riojano, el Parque Nacional Talampaya, el Parque Provincial El Chiflón y las reservas provinciales Los Colorados y Laguna Brava.

Apuesta al turismo regional

El presidente de la Cámara de Turismo de La Rioja, Leopoldo Badoul, realizó los primeros días de octubre un balance de la participación de la provincia en la Feria Internacional de Turismo (FIT) y destacó el trabajo conjunto con el Gobierno provincial para consolidar la actividad durante los próximos meses. El dirigente señaló que la estrategia estará puesta especialmente en atraer visitantes de mercados regionales, con foco en Córdoba y el sur de Santa Fe, ante los altos costos de la conectividad aérea desde Buenos Aires.

En ese marco, Badoul destacó la importancia de la presencia riojana en la FIT y consideró que el evento funciona como un punto de partida para el nuevo ciclo turístico. “El año calendario del turismo termina y comienza cuando arranca la FIT. Estar aquí es un éxito para el turismo de la provincia”, afirmó.

El titular de la Cámara de Turismo también destacó el potencial de los destinos provinciales y señaló a Villa Unión como uno de los principales atractivos turísticos de La Rioja. Además, valoró el acompañamiento del Gobierno provincial y sostuvo que el gobernador cumplió con el compromiso asumido con el sector.

Uno de los objetivos planteados por el sector es consolidar una temporada media que permita sostener la actividad turística durante buena parte del año. En ese sentido, Badoul señaló que la provincia comenzó “con el pie derecho” luego de la presentación de la Fiesta Nacional de la Chaya y el trabajo desarrollado junto con la red de hoteles provinciales.