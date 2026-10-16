La Rioja cuestiona el proyecto nacional de seguridad y advierte sobre sus posibles efectos en los derechos y las garantías democráticas

El gobierno de La Rioja cuestionó el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, impulsado por Nación y enviado al Congreso, el cual propone crear un Sistema de Seguridad Nacional encabezado por un Consejo de Seguridad Nacional. Desde la Provincia sostienen que la iniciativa “pone en vilo la democracia” y limita derechos.

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"Es una ley cuestionable que tiene ambigüedades, imprecisiones y definiciones demasiado amplias", expresó el secretario de Derechos Humanos de La Rioja, Delfor Brizuela, en diálogo con Radio La Torre, donde también advirtió que la iniciativa contiene disposiciones que podrían afectar garantías constitucionales y derechos fundamentales.

Brizuela afirmó que el proyecto de ley atenta contra el Estado de Derecho al incorporar definiciones sobre el terrorismo y la manipulación mediática. Según su análisis, esta ambigüedad legal rompe con el principio de legalidad y abre la puerta a la persecución de la protesta social, el trabajo periodístico, la libre opinión y las organizaciones comunitarias, remitiendo a oscuros antecedentes históricos que vulneraron derechos humanos.

Asimismo, el referente señaló que la iniciativa modifica aspectos centrales de las leyes de Defensa, Seguridad Interior e Inteligencia para concentrar facultades de decisión y actuación bajo secreto en el Poder Ejecutivo. Esta reestructuración alteraría los contrapesos institucionales vigentes y relegaría la revisión judicial a una etapa posterior, vulnerando garantías constitucionales indispensables como la presunción de inocencia, el debido proceso y la legítima defensa.

Aunque el funcionario valoró positivamente el apartado del proyecto orientado a la protección de los recursos naturales en áreas pesqueras e hidrocarburíferas, consideró imprescindible separar la agenda de soberanía de los cambios en materia penal y de seguridad. Desde su perspectiva, las cuestiones de soberanía deben construirse sobre amplios consensos nacionales, mientras que las reformas institucionales planteadas en la segunda parte son innecesarias y no deberían aprobarse sin un estricto apego a las garantías democráticas.

Proyecto de ley impulsado por Milei

El proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional fue presentado el 17 de septiembre de 2026 por el Poder Ejecutivo ante la Cámara de Diputados. Tras iniciar su tratamiento el 30 de septiembre, el plenario de las comisiones de Defensa Nacional, Legislación Penal y Relaciones Exteriores retomó la discusión este miércoles 14 de octubre.

El oficialismo nacional busca emitir dictamen para avanzar con la iniciativa, aunque enfrenta resistencias de la oposición sobre la vaguedad del texto y las facultades del Consejo de Seguridad. Aunque la intención original de quienes impulsan el proyecto era debatir el mismo el 21 de octubre, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, decidió excluirlo temporalmente del temario de esa sesión. Por el momento, se revisarían los artículos hasta alcanzar un mayor consenso parlamentario